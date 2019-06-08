無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面的Terry（李偉健飾）一角，早前已預告了會由精靈兼黑化的版本打回原形，變回傻仔版的Terry。而剛剛一連兩集播出的「真．Terry 回歸」就交代了Terry早前突然變聰明，是因為腦部生瘤壓著神經線的影響，不過Terry擔心自己會變返傻，不願捨棄接龍集團家族生意的繼承權，故遲遲都不肯入醫院接受手術。然而Terry的健康愈來愈差，在家姐大小姐（林淑敏飾）以及舅父KC（歐瑞偉飾）的勸導下，只好接受開腦手術，昔日的戇直Terry終於正式回歸。

Terry被Jenny喺爸爸面前踢爆個腦有事。（電視截圖）

昨晚還交代了醒目黑化版Terry一直不肯變回傻仔Terry的真正原因，原來他並非一心只為名利要爭做集團主席以及爭奪繼承權，他其實是因為好愛錫家姐，想趁自己還是聰明之時坐上主席位，幫家姐推卻她與Jacky（黎振燁飾）的政治婚姻，讓家姐不用嫁給對方。Terry寧願犧牲自己的健康不去做手術，都希望他的家姐可以得到幸福。當大小姐同KC知道他的苦衷，都非常感動。有不少觀眾和網民甚至留言話睇呢幕戲睇到眼濕濕。

大小姐同Terry姊弟情深。(電視截圖)

在劇中飾演Terry家姐的林淑敏接受《香港01》電話訪問時，就表示自己鍾意傻仔版Terry多些，她還引用「阿旺」的金句幫Terry平反：「細佬佢唔係蠢，佢只係單純，我當正佢係我細佬，唔鍾意人話佢蠢。我鍾意佢單純啲，得意啲，我鍾意一家人和諧啲，而唔係成日爭鬥。（但係佢又會再激死你？） 咁有時吵吵鬧鬧先似一家人嘛。今集可以睇得出我好錫佢，兩姊弟都好有愛，對往後嘅劇情係一個好大嘅推進，就算佢咁傻都唔會捨得鬧佢，作為林淑敏我自己心底裡都唔想鬧佢。其實嚟緊佢都唔係一味係咁傻嘅。」據可靠消息，之後的Terry將會有時精有時蠢，還會不時獻下計，跟以前的蠢鈍好唔同。

erry終於變返傻。（電視截圖）

點擊下圖重溫呢兩集嘅精彩片段，以及拍攝花絮靚相：