【開心速遞】傻強馮奕森重提雪藏被Out傳聞：自己都有責任！

憑住無綫高收視處境劇《愛 ‧ 回家之開心速遞》飾演傻強一角為人認識的馮奕森 (Sam)，昨晚舉行31歲生日會，這是入行6年以來首個粉絲見面會。除了他的粉絲，他還邀請了一班圈中好友參加，當晚出席的藝人包括於《開心速遞》飾演朱凌凌的吳偉豪、飾演George的張明偉、C AllStar的King（吳崇銘） 以及Error的肥仔（梁業）等，Sam的媽媽亦有到場。身為同心慈善基金會愛心大使的Sam，還會把當晚入場費扣除成本後，將款項捐予該基金會，趁機行善幫助有需要的人。

Sam的一班好友都有到賀，左起：張明偉、肥仔、吳偉豪、Sam以及King。（陳順禎 攝）

雖然過往的傻強是走丑角路線，但現實中的Sam卻是靚仔一名，他在生日會上播放了自己的靚仔騷肌片段，氹得粉絲好開心，又親手炮製甜品給大家品嚐，一試他的手勢。Sam表示他沒有特別的生日願望，最緊要是身體健康。問到仍是單身的他恨唔恨拍拖，他說：「我唔急㗎，順其自然啦，媽咪都無催我，佢知道急都急唔嚟。（你有咩擇偶條件？）又無乜點諗喎，不過我鍾意Kristen Stewart呢類型嘅女仔。」

Sam同大家玩遊戲。(陳順禎攝)

對於有傳他是因為客串演出的FOX劇集《心冤》而觸怒TVB，遭雪藏的傳聞，Sam再次否認說：「無被雪藏，公司依然對我好好，我之前係放假休息咗幾個月，其實自己都有責任，因為身體健康響起咗警號，前肩頸同鎖骨位置開始痛，我依家都要戴住條健康頸鏈。」至於可會想重返《開心速遞》，他就表示要交由公司安排。他又透露稍後將會拍攝新劇《網絡騙案》(暫名)：「我個角色叫阿迪，做下巴位，今次係飾演一個壞人，同傻強好唔同，自己都想有多啲唔同嘅嘗試。」

Sam要戴住條健康頸鏈。(陳順禎攝)

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