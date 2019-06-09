50歲媽媽都Like！　古天樂旗下新人UNINE姚明明微博擁275萬粉絲

由選秀節目《青春有你》選拔出的內地人氣偶像組合UNINE今日（8日）在上海開第二場粉絲見面會，當中以成員姚明明的粉絲應援陣容可說十分厲害，粉絲不僅提前來到場館外排隊進場、預先準備了演出場地前道路兩旁的應援旗幟，更包下場館附近的LED廣告屏幕，循環播放姚明明的舞台視頻，讓更多路人認識他之餘，又為他加油打氣。此外，姚明明的粉絲團還在炎炎夏日下貼心地準備了雪糕應援車，為粉絲們發放清涼解暑的雪糕，實在是十分周到。

姚明明在UNINE組合中擔任主領舞。（姚明明微博）

姚明明在選秀節目《青春有你》中以第三名的佳績進入組合UNINE出道，不說不知道，原來姚明明在2012至2014年間，曾在韓國Pledis娛樂公司當練習生，更是人氣韓國組合SEVENTEEN的預備成員；在2017年曾參加韓國JTBC選秀節目《MIXNINE》，最終排名第10名，無緣晉身9人出道組合（最終卜這個組合沒有出道）；2018年加入香港演員古天樂旗下娛樂公司「天加一」，在微博粉絲已多達275萬。

在粉絲見面會現場排隊等待的粉絲中，有一位穿著紅裙，舉著姚明明應援扇姨姨格外引人注目。姨姨一邊排隊、一邊與其他粉絲聊天，稱自己是姚明明的忠實粉絲，一直默默支持著這位擁有舞台夢的少年，今天更很早就來到了現場，還特意錄制了一段加油影片。其他粉絲都笑稱說她是奶奶粉，姨姨還在微博上可愛地回覆道：「我是明明的媽媽粉，只有50歲沒有60！」可見姚明明的粉絲橫掃各個年齡層，高人氣再次得到認證！