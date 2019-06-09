「我又唔係高大靚仔，亦都唔係好有演戲細胞同主持細胞嘅人，都會諗如果我繼續咁樣做落去係咪真係得嘅呢？」 周奕瑋（Jarvis）近年主持旅遊節目《周遊東京》、《周遊東京2》和《周遊關西》而人氣急升，去年他更憑《周遊東京》在《萬千星輝頒獎典禮2018》中奪得「最佳非戲劇節目」，實力備受肯定！不過，入行初期的Jarvis曾因外表而缺乏信心，幸得無線電視助理總經理（非戲劇製作）余詠珊（Sandy）的鼓勵，令他堅持至今，超過10年。

「Sandy話：『如果你高幾吋就掂，但你都順眼靚仔！』我初初入行都比較自卑，覺得唔夠人高大威猛，但Sandy咁講，我開始覺得做主持最緊要代表到大家，唔一定要高大有型，反而似路人咪更加代表到觀眾！」Jarvis這樣自我安慰。事實證明，過去兩輯《周遊東京》，Jarvis以貼地方式主持，最後贏盡好評！

周奕瑋的貼地推介贏盡觀眾歡心！（梁碧玲攝）

萬千星輝奪獎有驚有喜 自知經驗淺講說話有主持腔

回想起上年獲獎一刻，Jarvis指：「其實心態上有強心針咗，亦都有淆底咗！上年頒獎禮係節目攞獎，等於大家係認同咗我哋呢個team！至於驚嘅方面，其實我之前只係得兩次機會做自己一個人主持嘅節目，覺得仲有好多地方都好幼嫩，好似表達技巧、講嘢速度等等，因為我做慣娛樂新聞台主播，我知自己講嘢好心急同總會有啲主持腔喺入面，所以都想係做旅遊節目嘅時候搣甩多啲，所以我覺得自己仲有好多未滿師嘅地方！」

攞獎一刻，不禁落下男兒淚！（葉志明攝）

講起心情依然激動！（葉志明攝）

做「日本通」遇騎呢問題：Send啲魚竿型號問邊度有得買

除了努力做好節目，「日本通」亦不易做，皆因Jarvis不時都會收到大批網友的私訊問問題，耐心十足的他亦會盡力去解答：「煩就唔煩嘅，不過有陣時都有啲唔好意思，因為FB同IG成日都收到好多Message，我盡量都想答到大家。但有陣時真係答唔到，每日都要做嘢啦，而且有啲問題係好難去解答嘅！例如有個朋友好鍾意釣魚會send啲魚竿型號問我邊度有得買，呢啲我真係唔知，因為我唔釣魚，所以變咗我想答佢都無能為力！但問我節目上嘅嘢或者佢想知道更加多附近有啲咩，一啲我即時答到嘅嘢，我通常都會好快答。」

真係會回覆，好感動呀！（受訪者提供）

點撃下圖回顧《周遊關西》！

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力求盡責 收到訊息好想盡快回答

Jarvis更稱有第一次收到網友的求助：「當時我喺東京拍緊《周遊東京2》，啱啱大阪就打風，機場又癱瘓。我嗰時就收到個e-mail係真係有人喺嗰邊唔知點算，話大阪冇咗個機場，佢哋又趕返香港，問我會唔會有咩方法搭到新幹線。雖然嗰陣我拍緊嘢好攰，但收到e-mail都即係搵方法教佢哋，希望幫到手，但其實我都遲咗一日覆，但收到呢啲message都好想盡快答。但有時好虛無縹緲，例如話我嚟緊去邊度邊度，有冇啲咩推介就比較難答啲，因為我唔知佢有啲咩要求，我又好怕推薦完原來佢唔鍾意食呢啲嘢。其實我都盡量抽時間答多啲，真係唔好意思呀大家！」如此貼地又親民的主持，難怪Jarvis人氣亦越來越高！