【周遊關西】第1至10集53個景點懶人包　玩盡大阪京都景點美食

大阪、京都是港人熱門旅遊勝地，美食、景點就令人百去不厭！周奕瑋Jarvis在TVB新旅遊節目《周遊關西》一連10集為大家私心推介53個景點！現在為大家整理京、阪食玩買懶人包，快點計劃今個暑假的行程！

【1】食性全國高質豚肉＠第10集

銘柄豚又解作日本名牌豚肉，Jarvis在節目帶大家到日本銘柄豚專門店，品嚐全國各縣出產的高質豚肉，全部以不同飼養方法，包括吃年輪蛋糕長大的藏尾豚、三重縣的松阪豚、日本第一品牌豚、宮崎縣產的南之島豚等等，一次過食勻5種優質豚肉，夠刁鑽。

按圖查看銘柄豚詳情

一次過食勻5種優質豚肉，夠刁鑽。

豚美 難波店 地址：大阪府大阪市中央区難波1-5-8 時間：5：00pm～1：00am（周一至五）、5：00pm～12：00mn（周末及假日 ） 交通：乘大阪地下鐵千日前線「難波站」下車，15號出口徙步約1分鐘即抵 網址：http://www.ton-bi.jp/category/nanba/

【2】女士最愛野菌鍋＠第10集

一眾食肉獸去日本例必捧腹而回，不過餐餐食肉的確太heavy，日本近日流行具美容療效的野菌鍋，適合一眾貪靚女士及素食人士享用。餐廳總共提供25款菇，Jarvis試食的是「黑松露野菌魔法鍋」，一共8款菇如行氣活血紅平菇、具打氧化療效的意大利愉黃蘑、帶回甘味的博多滑菇等，最特別是食菇前要加入第9款菇「黑松露骨膠原果凍」，令鍋物更滋補養顏！

按圖查看野菌鍋詳情

日本近日流行具美容療效的野菌鍋，適合一眾貪靚女士及素食人士享用。

茸之里 南船場本店 地址：大阪府大阪市中央区南船場4-10-20 グランドメゾン西心斎橋1F 時間：5：30pm～11：30pm（周一至五）、5：00pm～11：30pm（周末及假日 ） 網址：www.instagram.com/kinoko_no_sato 交通：乘地下鐵到「心齋橋」站，徒步約6分鐘即抵

【3】超濃味熟成魚刺身＠第10集

熟成牛就聽得到，沒料到，連講求新解即切的刺身都可以熟成方法處理！熟成魚就是將魚清洗乾淨並去除內臟，然後將魚貯存在0至3度的地方，不同魚類的架放時間不一，而魚肉的鮮味及甜味更會濃縮起來，Jarivs品嚐過新鮮鯛刺身及「熟成鯛」刺身，認為後者更鮮甜，味道更濃郁，口感更有嚼勁，令他對熟成刺身有了新體會。

按圖查看熟成鯛刺身詳情

沒料到連講求新解即切的刺身都可以熟成方法處理！

鯛之鯛 難波店 地址：大阪府大阪市中央区難波4-7-14 難波フロントビルB1 時間：5：00pm～12：00mn 網址：https://www.facebook.com/tainotainamba/ 交通：乘地下鐵各線「難波」站，徙步約2分鐘即抵

【4】京都可愛刺繡燙章＠第10集

京都八坂之塔外的商店街亦是Jarivs掃手信的地方，除了和菓子、蛋糕等傳統小食，商店街一間刺繡雜貨店亦是他的手信心水店，店家提供各式各樣的可愛刺繡燙章，部分更是日本傳說《百鬼夜行》內的妖怪如河童及雪女等，大家可以將可愛的熨章熨在背囊、襯衫及帽子上，而且價錢唔貴，送給朋友、同事也不錯！

按圖查看刺繡燙章詳情

京都八坂之塔外的商店街亦是Jarivs掃手信的地方。

京東都 本店 地址：京都府京都市東山区星野町 93-28（東大路八坂通り東入ル） 時間：11：00am～6：00pm 網址：www.kyototo.jp 交通：乘京都市巴士「清水道」站下車，徒步約5分鐘即抵

【5】媽媽最愛味噌專門店＠第10集

日本人吃飯會飲味噌湯，煮食時又會以味增調味，這間位於京都的味噌專門店，就提供了36款不同產地、不同材料製作的味噌，Jarvis試了加入麥製成的甘口麥味噌、高級矜貴的黑大豆味噌及柚子味噌，加上店家提客人試食，大家可以試清楚再入手。

按圖查看味噌專門店詳情

專門店提供了36款不同產地、不同材料製作的味噌。

蔵代味噌 地址：京都府京都市中京区堀之上町106 時間：11：30am～5：30pm（周一至五）、11：30am～5：30pm（周末及假期），逢周四休息 網址：www.kuradai-miso.com 交通：乘阪急電車「烏丸」站下車，徙步約8分鐘即抵

【6】愛心手作雜貨店＠第10集

Jarvis最後一站為大家作為別具意義的手信，他介紹的愛心手作雜貨店，所賣的商品都由京都市殘障人士製作，店家的收入更會用作支持相關福利機構。店內的手作精品、曲奇都較坊間店家多了份人情味，在這裡買手信之餘，亦可支持殘障人士，翹富心思。

按圖查看愛心手作雜貨店詳情

雜貨店的商品都由京都市殘障人士製作。

HEART FRIENDS STORE KYOTO 地址：京都市中京区新京極通四条上ル中之町565-15 時間：11：00am～7：30pm（逢周三休息） 網址：kyoto-heartfriends.com 交通：乘阪急電車「河原町」站下車，徒步約3分鐘即抵

Jarvis在《周遊關西》一連10集為大家總共介紹了53個景點，撇除第10集的6個景點，現在為大家整理第1至9集的京阪必玩必買清單！

大阪美食篇

【7】激罕黃金蟹宴

不少人到大阪，必定會幫襯道頓堀一帶的蟹料理餐廳，位於梅田的蟹料理「幻之黃金蟹」，可以品嚐由松葉蟹與紅楚蟹交配而成的激罕黃金蟹，全蟹宴共8款蟹料理，鮮魚刺身、蒸蟹、燒蟹殻、蟹鍋等，超吸引，即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第1集景點清單

【8】女士大愛紅寶石朱古力

深受女士歡近的紅寶石朱古力Ruby Chocolate，是比利時朱古力老字號WITTAMER的人氣產品，由天然紅寶石可可粉製成的朱古力，呈粉紅色，非常搶眼！要品嚐到紅寶石朱古力甜品，便要到大丸梅田店了。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第1集景點清單

【9】25款即切雞刺身

日本雞刺身自江戶時代便開始出現，Jarvis今次到訪的料理店採用會員制，最令他驚艷的是即叫即切雞刺身，店家將一隻雞切成25款刺身，Jarvis就大讚雞冠爽口，雞腎清甜！的確，雞刺身往往未必合老人家口味，幸好店家的串燒同樣出色！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第2集景點清單

【10】極濃雞白湯拉麵

作為雞白湯忠實Fans，當然要食碗極濃雞白湯拉麵！Jarvis推介這間位於心齋橋的拉麵店，店家的雞白湯拉麵，湯底濃郁到猶如吃了一隻雞一樣，每根麵條都掛了濃稠雞湯，食完一定飽到上心口。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第3集景點清單

【11】激甜鯛魚湯拉麵

Jarvis最愛鯛魚湯拉麵，今次推介的鯛魚湯拉麵，雖然湯底較淺色，但魚的鮮甜味道十分突出，加上伴碟有新鮮炸魚皮，令人食指大動！此外，店家的沾麵亦同樣出色，麵條仿似刀削麵，更易掛上沾麵湯汁，令人回味。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第3集景點清單

【12】木津市場食中拖、平掃生果

熟悉大阪的朋友都會對木津市場掃生果手信，然而市場每月的第二及最後星期六就會舉辦朝市，設有不同新鮮海產試食及競投刺身，Jarvis成功以1,600円bid到中吞拿魚刺身！想參加的朋友，記緊要揀啱時間入場了！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第4集景點清單

【13】日曜朝市平食爆膏蟹

逢星期日早上才營業的田尻漁港日曜朝市，海鮮極度新鮮，Jarvis只用了500円就食到新鮮爆膏蟹，一盒紅蝦亦不過1,000円，好抵食！此外，朝市亦設出海捕魚體驗，即捕即燒價錢為7000円，都是不錯的體驗活動！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第4集景點清單

【14】999円食痛風丼

三文魚籽海膽丼是百吃不厭的美食，Jarvis今集就為大家推介平靚正的「痛風丼」，有一板海膽、新鮮三文魚籽，再加大分縣的雞蛋黃，超強！店家每日更會推出午市及晚市優惠，頭十名顧客可以優惠價999円品嚐原價2484円的「超痛風丼」！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第4集景點清單

【15】食肉獸必食牛肉丼

食肉獸當然要食碗牛肉丼才滿足，出名大件夾抵食的CAMEL DINER ，就提供多款巨型牛肉丼，Jarvis品嚐的「3倍」月見燒牛肉丼，沾蛋黃吃更香口，食肉獸必試！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第4集景點清單

【16】米芝蓮推介章魚燒@第5集

到大阪必定要食章魚燒，當中Takoyaki 玉屋更入選米芝蓮食店，店家在章魚燒的粉漿加入龍蝦湯，味道鮮甜，必食推介有章魚燒豪華8種盛，蔥柚子醋、七味蛋黃醬、特製醬油等，食勻8款也不過580円，價錢相當合理。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第5、6集景點清單

【17】意大利 X 串炸fusion菜@第5集

串炸亦是大阪地道美食之一，今次Jarvis推片的店家位於心齋橋，店家融合意大利菜及傳統大阪串炸，味道創新，每款串炸賣相都具極氣勢，例如用世上最幼意大利麵包裹的天使蝦極幼意粉卷、鴨肝串炸拼關東煮蘿蔔等，好睇又好食。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第5、6集景點清單

【18】意法風味大阪燒

大阪燒相信大家都唔會陌生，要來點新意思，意法風味大阪燒就啱晒！店家用了法國芝士製作忌廉芝士大阪燒，口感似班戟的，蛋香味更一般大阪燒更出色，此外，墨魚汁大阪燒及蟹膏忌廉日式炒麵都是必食推介之一。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第5、6集景點清單

【19】玩遊戲嬴免費龍蝦

海鮮是日本必吃美食，今集推介的龍蝦店，店家在每張餐桌都放上了一張啤牌，當客人活捉龍蝦後，龍蝦重量尾數跟啤牌一樣，客人再在眾多扭蛋中抽中免費coupon的話，便有機會獲得免費龍蝦一隻！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第5、6集景點清單

【20】玩遊戲夾牛肉塔

根崎初天神通商店街食肆林立，有食店集合食、玩兩大元素，客人只要柯打一杯飲品，便可以980円參加夾牛肉遊戲，夾到幾多食幾多！Jarvis用兩隻手一齊夾起牛肉，好誇張！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第5、6集景點清單

【21】 百年秘製鰻魚飯

鰻魚飯有分關東及關西風，關西做法會即切開鰻魚腹部後，淋上醬汁再以炭火慢燒，做法更入味！店家的醬汁自1912年流傳至今，Jarvis品嚐過後，認為醬汁能夠突顯鰻魚的油香，加上鰻魚燒得香脆可口，鰻魚肉非常豐滿，滿腔滋味。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第7集景點清單

【22】114年箱壽司老字號

箱壽司絕對是大阪的必吃名物，壽司寅有114年歷史，老闆小林利朗更是第3代傳人。箱壽司帶濃濃古早味，蝦壽司的蝦肉非常彈牙，而飯粒混入各菇粒味道香甜，配搭紫蘇葉口感清新，別有一番風味。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第7集景點清單

【23】DIY日本庭園甜品

相機食先是皇道，MAMEZO&CAFE DEW可謂專為大卡一族而設，cafe提供自製箱庭甜品體驗，箱庭又有庭園濃縮版的意思，DIY會提供不同甜品如朱古力、抹茶蛋糕、蕨餅以及裝飾小道具，客人可以發揮創意砌出心目的日本庭園！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第7集景點清單

【24】IG大熱七彩甜品店

IG大熱甜品店JTRRD CAFE，修讀藝術大學的店長將每道甜品都變成藝術品，店家大熱的藝術品沙冰，表面是拉花彩繪，極富心思，最令Jarvis驚喜的沙冰好睇又好食，香蕉味濃，加上奇異果香及粒粒明列子，感覺就像將果園飲落肚！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第8、9集景點清單

【25】吞拿魚主題樂園

開業不到一年的吞拿魚主題樂園，新鮮即劏刺身是賣點，最重要是價錢划算，十件中腹也只售1,500円。此外，他亦點了海鮮丼，有三文魚籽、海蝦及吞拿魚，份量十足也不過980円，菜單更標明「採算度外視」，即以成本價發售，超抵。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第8、9集景點清單

【26】日本第一炸豬扒

日本炸豬扒人龍店TONKATSU MANGER，這間吸引日本、以至各世界旅客排隊，皆因店家多次在日本最大美食網站食べログ的全國炸豬扒排行榜奪冠！Jarvis點了鴨肝炸豬扒及黑豚極上炸豬扒，前者的鴨肝油滲進豬扒，肉汁豐富；後者豬味極濃，令人回味無窮。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第8、9集景點清單

【27】茶碗蒸拉麵

有冇諗到茶碗蒸與拉麵是完美組合？丹頂推出的茶碗蒸拉麵，麵條煙韌搭配香滑茶碗蒸，都令人耳目一新，此外，店家還大搞新意思，推出茶碗蒸火焰芝士拉麵，三種食材同吃，感覺猶如芝士焗意粉加茶碗蒸，非常特別。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第8、9集景點清單

大阪玩樂篇

【28】超抵玩！日本最長Roller Zip

3月新登場、位處Palm Garden舞洲的最新RollerZip，是全日本最長的RollerZip，全長257米，他特別介紹隱藏版玩法，原來RollerZip更可以倒後走，Jarvies表示好似被人丟落街咁，超刺激！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第1集景點清單

【29】放電首選室內遊樂場

位於大阪Expocity的「VS Park」於上年開幕，全場一共有近27款體驗設施，並以日本電視綜藝節目的遊戲為設計主題，Jarvis就試玩了以逃避障礙物為主的Jump×Jump、及鬥力跑步Run&Run等等，大人小朋友都啱玩！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第1集景點清單

【30】櫻花隧道過山車

枚方公園是個極受家長歡迎大型主題公園，園內多個遊樂設施如過山車、跳樓機、小型賽車等，Jarvis今次坐過山車賞櫻，園內多達300棵櫻花樹，從高處俯瞰櫻花又是不一樣的感覺。嫌過山車太刺激的話，他推介以坐摩天輪賞櫻，感覺更寧靜浪漫！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第2集景點清單

【31】被爐橡皮艇賞櫻

日本人賞櫻方法層出不窮，在河川上賞櫻更能近距離欣賞櫻花美景，在冬季指定日子，大阪市中心河川更設立槳SUP，非常特別，有興趣的朋友可以上官網預約。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第2集景點清單

【32】極方便BBQ賞櫻

大阪城今年於櫻花季新增設期間限定BBQ Area，只要提早網上預約，主辦方便會為顧客劃位及準備食物及餐具，比起自己準備食物野餐都方便得多，故極受日本人歡迎，活動由即日開始至6月2日，大家記得上官網預約！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第2集景點清單

【33】超市食物放題

唔少人都會到超市掃手信，位於枚方市的北野ACE 枚方T-SITE店超市，每月會舉辦一次食物任塞放題祭典，吸引各地家庭主婦排隊光顧！Jarvis最終夾走52隻蝦、49條香腸及16包味噌湯，撞啱日期都值得去湊熱鬧！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第5、6集景點清單

【34】忍者吊威也體驗

男士去大阪唔好shopping的話，可以試做一日忍者！由專業特技人開辦的Ikura Circus Osaka，就提供忍者演技訓練，大家除了可以穿上忍者服影相、學習忍者出招方法外，更可嘗試吊威也及空中打筋斗體驗！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第5、6集景點清單

大阪購物篇

【35】創意實用家電

到日本買家電都是不少人的指定動作，AREA VENTURE’Z就從世界各地搜羅近60款的創意家電，最令Jarvis心動的家電包括保障小孩安全的傳話機械人、自動保暖的無線充電電熱杯、放大400倍的手機顯微鏡等，客人可在這裡試到啱心水先買。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第8、9集景點清單

【36】古著百貨店掃貨

專誠到堺市，除了食，Jarvis亦到訪「古著百貨店」掃貨，店家有二手時裝、家品、香水，這裡更設古物鑑定師，確保二手名牌非假貨，全部狀況良好，相信是古物控的尋寶聖地！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第8、9集景點清單

【37】自製Jar刀

家庭主婦都喜歡到日本買刀及磨刀石，Jarvis今次介紹的刀具店，除了有不同類型的刀具發售，更設自製廚刀體驗，客人揀好心水廚刀，便可以跟職人磨刀、裝刀柄及刻上自己的名字，都是不錯體驗。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第8、9集景點清單

京都美食篇

【38】鮮味急升蠔牛肉

日本有研究顯示，將蠔跟牛肉一同享用，兩者的成份會產生化學作用，令生蠔鮮味提升8倍，Jarvis於是到訪京都一間主打蠔及肉的餐廳，牡蠣黑毛和牛壽喜燒、生牛肉與海膽拼湊而成的雲丹肉，光睇相都令人流口水！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第1集景點清單

【39】網紅蛋包飯

京都大熱網紅店「ザ 洋食屋 キチキチ（The洋食屋KichiKichi）」是蛋包飯專門店，小店採取完全預約制，每碟蛋包飯均由帶紅色畫家帽的老闆幸村先生主理，煎蛋放在炒飯上，用刀將蛋切下，蛋漿一湧而出，整個過程令一眾相機食先的顧客非常受落，加上店家秘製的牛肉汁，都令食客讚不絕口！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第2集景點清單

【40】京都必食鴨拉麵

到訪京都食鴨肉是指定動作，Gion Duck Noodles的餐牌全以Emoji表達，非常過癮！必食鴨肉拉麵，肉質嫩滑，麵條麥味極重；此外還有莓醬鴨沾麵，沾麵的汁超重鴨味，沾莓醬的鴨肉恰到好處。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第3集景點清單

【41】飯筒必食極品飯

自稱飯筒的Jarvis帶大家到老字號八代目儀兵衛品嚐味美白飯！米飯是店家最自豪的出品，揀米、溝米、洗米，到煮飯用的水、砂鍋都做到一絲不苟，Jarvis品嚐的親子丼，更大讚是人生吃過最好食的白飯，白飯粒粒分明有嚼勁，食到尾更有卜卜脆飯焦，不得了！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第4集景點清單

【42】超靚和風朱古力店

京都和風朱古力店CHOCOLAT BEL AMER，是買手信的好選擇。店家的朱古力猶如一幅畫作，Jarivs點了白朱古力加臭橙朱古力、甜酒草莓朱古力及超濃薑味朱古力，店家還有七味粉銀閣寺朱古力，靚到令人唔捨得食！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第8、9集景點清單

【43】共享咖啡店

這間共享咖啡店將一星期7日，分成不同時段，每個時段有不同菜式的廚師製作食物。Jarvis到訪當日，正由和菓子師傅主持，她不同的時令食材製成和菓子，創意十足，每次到鋪頭都會充滿驚喜。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第8、9集景點清單

京都玩樂篇

【44】著和服享食玩買著數

到訪古色古香的京都，不少遊客都會著和服影輯靚相！Jarvis建議大家下載免費app「Kimono Passport」，租和服已可享有折扣，兼夾附送一張和服寫真相。持有「Kimono Passport」的旅客，只要身穿和服，就連搭的士都有9折優惠；此外，餐廳方面一樣有著數，今次他到訪91年老字號「西京漬」的醃製食品專門店，2樓餐廳享用銀鱈魚西京燒，只要大家身穿和服幫襯食午餐，店家更會送抹茶。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第5、6集景點清單

【45】另類紓壓丟爛陶器

到日本學整陶器，是文青們的打卡呃like活動之一，他推介的陶藝教室，內裡就有間神秘房間，房間更能令他發洩壓力，皆因店家想出將學生的失敗之作供大家狂掟發洩，6件陶器價值2,000円，如果我係學生，都唔知好嬲定好笑！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第5、6集景點清單

【46】寫大字體驗

書道、茶道或花道體驗都是不少外國旅客到訪京都的常見體驗活動，書道教室Green Rose Calligraphy就為遊客提供寫毛筆大字體驗，利用巨型毛筆寫出獨家字詞。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第5、6集景點清單

【47】京都竹林掘竹筍

不少人都會為京都嵐山的竹林著迷，其實京都還有好多竹林靚景，今次Jarvis帶大家到京都南面的竹林之鄉加茂町，除了影相打卡，更可以嘗試摘竹筍，辛苦挖出竹筍後，更可即場製作竹筍薄餅，非常寫意。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第7集景點清單

【48】石卵御守祈福

到神社參拜祈福也是遊日行程之一，京都住吉大社就非常特別，善信需先到五所御前，在石堆中尋找刻上五、大、力3字的石卵，這3字又代表表壽命、體力、智力、財力及福氣，取得石卵後，便可到神社買個御守袋，將石卵裝好傍身。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第7集景點清單

【49】電車改裝Cafe打卡

食飽飽，Jarvis隨即到訪京都另一打卡cafe參觀，這間Cafe是由一架已停駛40的電車改裝而成，電車迷在這邊更可以邊食邊影相！最特別是電車的吊環，店家將吊環部份變成Donut，超搞笑！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第8、9集景點清單

【50】京都手作市集

文青到訪京都，一定會逛市集！今次Jarvis亦不例外，適逢撞啱每年一度的京都大型手作市集；場內林林眾眾的工作品如漢字襟針、大笑蛙蛙等，都足以令Jarvis大出血！下次去京都，記得留意不同地區的周末市集！即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第8、9集景點清單

京都住宿篇

【51】京都包起百年京町家

不少人到京都旅行，都會選擇和室民宿，Jarvis推介的「京都二条 椹木の宿」，住客更可以包起整幢面積近2,100呎的京町家，民宿設備齊全，更設庭院及風呂，比起傳統酒店有過之而無不及。最重要是價錢吸引，10人入住，最平每位只需7,810円（港幣約560）起，即睇地址詳情：《周遊關西》第3集景點清單

【52】體驗僧侶作息

「宿坊」在日本大行其道，就連外國遊客都會專誠參加，「宿坊」又是寺廟神社提供的住宿設施，主要目的是讓工作繁碌的上班族可以好好襌修，修練一番。和空下寺町的「宿坊」住宿體驗，館內提供素菜料理予住客享用，另外亦設「抄經」、「禪坐」，甚至「茶道」，都算是另類住宿體驗。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第3集景點清單

【53】京都八坂型格酒店

京都八坂之塔附近，有一所4層高的型格酒店「RC HOTEL 京都八坂」，雖然酒店不設升降機，但工業風計設加上不同藝術品都令人耳目一新，Jarvis推介3樓房間，可以平視看到八坂之塔，超靚。即睇地址價錢詳情：《周遊關西》第3集景點清單