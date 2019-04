BLACKPINK破2.6億MV因一個畫面被禁播？　6月8日首到澳門開個唱

本月初BLACKPINK推出新歌《Kill This Love》,短短三週就已衝破2.6億觀看次數,4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa又遠征美國Coachella音樂節,可說是人氣爆棚。可是近日KBS電視台竟然以違反道路交通管理法,對MV採取禁播措施?

《Kill This Love》MV近日因違反道路交通管理法,而被KBS電視台禁播,絕對令粉絲摸不着頭腦。有網民提出歌曲自身歌詞及編舞並沒有問題,相信是MV其中一幕,成員Rosé在沒有佩帶安全帶的情況下駕駛,以及赤腳在馬路上奔走,成為MV被禁播的主因。Rosé邊哭邊駕駛的演技,當時獲粉絲大讚非常入戲,但相信大家也和拍攝組一樣,忽略了道路安全,難怪MV被禁。

Rosé在MV中沒有佩帶安全帶,被KBS判定成違反道路交通管理法。(影片截圖)

早前BLACKPINK受邀出席Coachella音樂節後,已隨即展開世界巡迴演唱會的新一輪巡演,親身與美國洛杉磯和加拿大等地粉絲見面。而官方亦宣布組合將於6月8日,首次到訪澳門,假威尼斯人金光綜藝館舉行個唱《BLACKPINK 2019 WORLD TOUR with KIA [IN YOUR AREA] MACAO》。BLACKPINK一月曾在香港開騷,當時錯過了的粉絲,更應把握是次難得與偶像見面的機會,或能夠欣賞到新歌《Kill This Love》和《Don't Know What To Do’》的演出。

BLACKPINK6月初開澳門個唱,門票將於本月30日公開發售。

