BLACKPINK破2.6億MV因一個畫面被禁播？　6月8日首到澳門開個唱

本月初BLACKPINK推出新歌《Kill This Love》，短短三週就已衝破2.6億觀看次數，4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa又遠征美國Coachella音樂節，可說是人氣爆棚。可是近日KBS電視台竟然以違反道路交通管理法，對MV採取禁播措施？

《Kill This Love》MV近日因違反道路交通管理法，而被KBS電視台禁播，絕對令粉絲摸不着頭腦。有網民提出歌曲自身歌詞及編舞並沒有問題，相信是MV其中一幕，成員Rosé在沒有佩帶安全帶的情況下駕駛，以及赤腳在馬路上奔走，成為MV被禁播的主因。Rosé邊哭邊駕駛的演技，當時獲粉絲大讚非常入戲，但相信大家也和拍攝組一樣，忽略了道路安全，難怪MV被禁。

Rosé在MV中沒有佩帶安全帶，被KBS判定成違反道路交通管理法。（影片截圖）

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早前BLACKPINK受邀出席Coachella音樂節後，已隨即展開世界巡迴演唱會的新一輪巡演，親身與美國洛杉磯和加拿大等地粉絲見面。而官方亦宣布組合將於6月8日，首次到訪澳門，假威尼斯人金光綜藝館舉行個唱《BLACKPINK 2019 WORLD TOUR with KIA [IN YOUR AREA] MACAO》。BLACKPINK一月曾在香港開騷，當時錯過了的粉絲，更應把握是次難得與偶像見面的機會，或能夠欣賞到新歌《Kill This Love》和《Don't Know What To Do’》的演出。

BLACKPINK6月初開澳門個唱，門票將於本月30日公開發售。

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