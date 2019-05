BLACKPINK Jennie霸凌隊友登微博熱搜　直播講想摑Lisa一巴？

2016年成軍的韓國女團BLACKPINK,出道以來多次有4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa不和的傳聞。而近日當中又被稱為「YG小公主」的Jennie就傳因霸凌隊友而登上微博熱搜,更有網友整理她公開欺負泰國成員Lisa的影片,令粉絲分成兩派引起罵戰。

BLACKPINK中的Jennie外型亮麗,加上高實力而大受歡迎,但另一面亦招來大量「黑粉」,不時質疑她在台上划水式表演等。近日Jennie被指多次公然欺負泰國成員Lisa,令「Jennie隊內霸凌」的話題登上微博熱搜。有網民整理了長達7分鐘的影片,當中包括大量Jennie及Jisoo與Lisa的互動。其中一幕可見,一次直播中Jennie問粉絲應該要為Lisa準備什麼生日禮物,沒想到她竟自問自答:「I was planning on giving her a big slap on her face, I am kidding...」想掌Lisa一巴的可怕的答案令人驚訝。

Jennie竟在直播上,表示想向壽星公Lisa打一巴掌?(微博/@lisaindaeyo)

網民力數Jennie霸凌證據逐格睇:

對於Jennie的行為,雖有粉絲指出只是女孩子之間的玩笑,力證4人由練習生時期起生活近10年感情深厚。可是有部份網民就覺得Jennie的玩笑反感,表示即使是開玩笑也應有限度,似乎忽略了Lisa難堪的感受,更何況自己的身份的藝人,應明白個人行為必然會被大眾放大。不論BLACKPINK中是否存在霸凌事件,相信不輪到局外的網民判斷,可是節目或演唱會中都不時見到4人攬頭攬頸的畫面,其實粉絲都不用太擔心。

日常照中可見,BLACKPINK 4人感情非常好,不時互相上傳合照。(IG/@jennierubyjane)