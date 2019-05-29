BLACKPINK Jennie霸凌隊友登微博熱搜　直播講想摑Lisa一巴？

2016年成軍的韓國女團BLACKPINK，出道以來多次有4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa不和的傳聞。而近日當中又被稱為「YG小公主」的Jennie就傳因霸凌隊友而登上微博熱搜，更有網友整理她公開欺負泰國成員Lisa的影片，令粉絲分成兩派引起罵戰。

BLACKPINK中的Jennie外型亮麗，加上高實力而大受歡迎，但另一面亦招來大量「黑粉」，不時質疑她在台上划水式表演等。近日Jennie被指多次公然欺負泰國成員Lisa，令「Jennie隊內霸凌」的話題登上微博熱搜。有網民整理了長達7分鐘的影片，當中包括大量Jennie及Jisoo與Lisa的互動。其中一幕可見，一次直播中Jennie問粉絲應該要為Lisa準備什麼生日禮物，沒想到她竟自問自答：「I was planning on giving her a big slap on her face, I am kidding...」想掌Lisa一巴的可怕的答案令人驚訝。

Jennie竟在直播上，表示想向壽星公Lisa打一巴掌？（微博/@lisaindaeyo）

網民力數Jennie霸凌證據逐格睇：

+ 10 + 9 + 8

對於Jennie的行為，雖有粉絲指出只是女孩子之間的玩笑，力證4人由練習生時期起生活近10年感情深厚。可是有部份網民就覺得Jennie的玩笑反感，表示即使是開玩笑也應有限度，似乎忽略了Lisa難堪的感受，更何況自己的身份的藝人，應明白個人行為必然會被大眾放大。不論BLACKPINK中是否存在霸凌事件，相信不輪到局外的網民判斷，可是節目或演唱會中都不時見到4人攬頭攬頸的畫面，其實粉絲都不用太擔心。

日常照中可見，BLACKPINK 4人感情非常好，不時互相上傳合照。（IG/@jennierubyjane）