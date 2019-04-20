BLACKPINK性感亮相《The Late Late Show》　後台與主持貼臉自拍

早前韓國人氣女團BLACKPINK在美國《Coachella音樂節》掀起一陣風潮，4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa再一次人氣急升。完成美國行程後，組合出發英國繼續宣傳，更成為首隊K-Pop女團亮相節目《The Late Late Show with James Corden》。4人結束錄影後，與主持人在後台面貼面合照，似乎非常享受在國外的時間。

BLACKPINK日前以第一隊K-Pop女子組合的身份，現身英國CBS著名節目《The Late Late Show with James Corden》。4位成員穿上華麗服裝亮相，大曬筆直美腿，當中以Jennie和Rosé的性感打扮最為吸睛。BLACKPINK除了在節目表演新歌《Kill This Love》外，亦有與主持人James Corden（詹姆斯·柯登）大玩遊戲，在水果大炮的攻擊下考反應，4人被嚇倒的表現和流利的英語對答，被觀眾大讚可愛。

繼BTS防彈少年團後，今次到BLACKPINK亮相《The Late Late Show with James Corden》。（網上圖片）

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節目結束後，BLACKPINK在後台不停影相，4位成員在節目牆前拍照留念外，更大方與主持人面貼面自拍，大派福利。目前組合正在美國展開世界巡迴演唱會《BLACKPINK 2019 World Tour「In Your Area」》，將到訪紐華克和沃斯堡等城市。結束美國演出後，BLACKPINK便隨即展開歐洲及澳洲的巡演，親身與世界各地的粉絲見面。

Lisa在後台與主持人James Corden面貼面合照。（網上圖片）