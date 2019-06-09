【白色強人】馬國明稱感情事隨遇而安：揸車唔一定要有個人坐隔離

無綫劇集《白色強人》於星期一（6月10日））就正式啟播，今日（9日）包括郭晉安、馬國明、李佳芯、馮盈盈、唐詩詠等主要演員就齊集參加宣傳活動。馬國明接受《香港01》訪問時，就介紹劇中飾演的醫生角色「唐明」：「佢係一個大男人，同時又好得意，唔貪錢、唔貪名嘅醫生。」

馬國明着起醫生袍都幾英俊瀟灑。（葉兆康攝）

「唐明」不貪名利，實在與馬國明給人的印象有幾分相似。不過他本人就不是十分同意：「我都想！但係就唔係嘅，我個人比較貪錢，名同權我就唔係好大欲望，但係喺香港要養家，冇辦法，始終要市儈少少。我又冇戲入面唐明咁超然，阿媽買餸都要錢㗎嘛！」

馬國明話自己沒有「唐明」這麼超然，又稱與角色正好相反，自己比較貪錢。（葉兆康攝）

奬項都不「貪」？他回答說：「我個人比較隨遇而安，最緊要個過得開心。點為之開心呢？就係同啲朋友飲下嘢、傾下計、踢場波、遊下車河，我係好鍾意揸車嘅。我好享受一班朋友遊下車河，跟住去食個下午茶。」不打算找個女伴一起遊車河，或者早些成家立室？「呢啲嘢隨遇而安啦。我都唔係㗎，一個人揸車都開心，唔一定要有個人坐隔籬，有陣時我都會車埋屋企人去食下飯，都係享受嚟嘅。」不知道車上副駕座的女主人何時才會出現呢？