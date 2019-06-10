羅天宇陳瀅同遊日本睇芝櫻　放蔣家旻合照做煙幕

現年29歲的陳瀅（Jeannie）自2016年與賭王四房大仔何猷亨分手後，一直緋聞不斷，跟她傳過緋聞的有羅天宇﹑張振朗﹑余德丞﹑方力申﹑溫家偉和周志文等，有傳近來她跟32歲的陳家樂因合作拍攝無綫新劇《廉政行動2019》時撻著，被多次影到二人相約食飯，更有報道指他們於1月同遊日本東京，不過他們一直否認相戀。而直到周一（10日），突然有報道指Jeannie跟羅天宇到同遊日本。

Jeannie在IG發放在日本的照片。（Instagram@missjni）

根據傳媒報道，Jeannie和羅天宇被人影到在日本東京「富士芝櫻祭」出沒，同行的還有幾個圈外友人，Jeannie跟朋友密密斟，而天宇就保持距離，站在他們後面，報道更指二人顯得好避忌。

Jeannie上載到社交平台的都是單人照。（Instagram@missjni）

翻查資料，「富士芝櫻祭」是在4月中至5月底的活動，而Jeannie在5月14日在IG發放過在活動的照片，寫道自己在放假中，不過照片都是單人照，而天宇就在5月27日post了因跟他拍劇集《愛‧回家》傳過緋聞，現時在東京留學的蔣家旻的合照，和在東京鐵塔前影的相等。而蔣家旻也在同日發放了多張合照，莫非天宇其實是去日本探她？

其後，天宇也在IG發放與蔣家旻的合照。（Instagram@lawjoey）

蔣家旻發放了多張跟天宇的合照，也寫到︰「我哋終於相見。」（Instagram截圖@chiangel1110）

其實天宇自從2017年尾與拍拖4年的湯洛雯（Roxanne）分手後，也趁跟Jeannie傳過拍拖，不過女方公開否認，而在今年3月天宇跟Roxanne因拍無綫節目《3日2夜》，他們又再度傳出的復合。《香港01》記者聯絡羅天宇查詢，但暫未得到回覆。

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