高海寧話男友鄧智偉外表有啲串：其實佢係一個好善良嘅人

高海寧（高Ling）跟前無綫音樂總監鄧智偉拍拖5年，戀情一直都很低調，昨日（9/6）高Ling現身電台節目《1圈圈 星光背後》時，大談跟鄧智偉的認識經過，直言有才華的男人才會令她傾慕，更指對方給自己的印象外表及內心很大分別：「你望佢外表會覺得佢好Cool，好似有啲串咁，識咗佢之後就知道佢係一個好善良嘅人。」

高海寧接受主持人梁泰來訪問。

節目中，高Ling被問到跟男友鄧智偉認識，她透露是在生日會派對上很自然地認識。提到鄧智偉在音樂方面很有才華，高Ling即笑言雖然知道對方是音樂總監，卻不知道對方的工作範疇：「我性格係個不問世事嘅人嚟，所以我冇乜點理，認識咗之後問佢，先知原來有好多歌都有聽過。」談及最欣賞對方哪首歌，高Ling直言是容祖兒主唱的《On Call 36小時》主題曲《連續劇》，當時聽到這首歌都還未認識鄧智偉，只覺得好好聽，好吸引。

高Ling跟鄧智偉拍拖5年多，一直都很低調。（資料圖片）

另外，談到事業跟愛情如何選擇，高Ling直言無論任何時間家人都是第一位，不過現階段仍然會選擇事業，而自己對愛情方面比較低調的主要原因都是性格問題：「我覺得無論任何關係都好，如果太過高調去講嘅話，無形中都承受住壓力，好似要同每一個人交代。我寧願低調啲，係屬於兩個人嘅事就兩個人去處理。當一件事發生得高調，大家就會去Comment，我顧得邊樣？」

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