【教束】陳秀雯用「長約」要脅劉俊謙　到底做合約老師有幾悲哀？

由陳秀雯、廖啟智和劉俊謙主演ViuTV新劇《教束》昨晚（10/6）9點半正式首播，劇集講述廖啟智飾演的「梁校長」打算將地區名校「馬修書院」轉為直資中學，但因為此舉有違學校創辦人的辦學理念，所以陳秀雯飾演的「林副校」默默起革命，更威迫利誘劉俊謙飾演的「盧Sir」盧文達幫手，促成他帶領岑珈其等人另組學生會候選內閣，推翻精英份子在校內的壟斷局面，繼而拉倒直資方案。

不過，為什麼「盧Sir」如此容易就範，對「林副校」言聽計從？這一切原來與他的身份──合約老師有關。

劉俊謙飾演的「盧Sir」因為合約老師的身份而面對各樣難題。（《教束》劇照）

到底什麼是合約老師？其實合約老師是在2000年後開始的縮班殺校危機下誕生，教育局為免長約制會造成行政麻煩，決定不增設常額教席並批出各種經費，讓學校自行按需要聘請老師，這些教席都只是一年或兩年期的合約形式。

而劉俊謙飾演的「盧Sir」便是一位合約老師，在地區名校「馬修書院」任教的他一直渴望能夠有一紙長約，為日後的穩定生活帶來保障，可是學校規定合約完結後會解僱教學成績最差的老師，而「盧Sir」的教績一直排在榜尾，所以莫講話轉長約，連能否正常續約都成問題！

劉俊謙飾演的「盧Sir」一直被目標清晰、有長遠規劃的女朋友（吳海昕飾）催促要他得到長約，希望他有穩定收入去達成買樓結婚生兒育女的計劃。（《教束》劇照）

合約老師與長約老師的待遇差天共地，合約老師更缺乏保障，絕對是「做得一年得一年」的食物鏈最低層，所以每位老師都戰戰兢兢，令一個教育聖地淪為冷冰冰的辦公室。劇中的「盧Sir」沒有過人之長，單單要他「跑數」保住合約已經疲於奔命，而朱栢謙飾演的中文科科主任「梁Sir」更出招打壓，令他長期只能夠任教成績較差的學生，拖低他的「工作表現」，迫使他無所不用其極，把考試題目透露予學生，以「放水」提高自己教績，又叫學生拉橫額聲援，希望藉以保住教席。

朱栢謙飾演的「梁Sir」可算是「盧Sir」劉俊謙的最大敵人，因為他處處針對劉俊謙，令他瀕臨被炒邊緣。（《教束》劇照）

「盧Sir」深明向學生透露考試題目只是一時計策，自己任教的學校是弱肉強食的地方，下年被炒魷魚的始終是自己。不過，「放水」一事機緣巧合下竟然被陳秀雯飾演的「林副校」知道，而「林副校」便利用這件事威迫利誘，要「盧Sir」答應幫助她組織另一班學生，選贏一直被精英班壟斷學生會。到底「盧Sir」之後會點做，咁就要Mon實《教束》劇情發展喇！

為了保住份工兼得到長約，「盧Sir」劉俊謙只好任由「林副校」陳秀雯差遣，因為他根本沒有選擇。（《教束》劇照）

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