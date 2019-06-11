【倚天屠龍記】周芷若黑化後顏值爆升　全因妝容加了一個小細節

無綫熱播的內地劇《倚天屠龍記》，兩位女主角陳鈺琪及祝緒丹，分別飾演張無忌深愛的女人趙敏及周芷若，兩位女角顏值甚高，但劇迷總是大讚陳鈺琪純天然外貌，而祝緒丹卻跟剛出道時外貌有著差別，加上同劇飾演滅絕師太的周海媚，多年前曾經演過周芷若一角，祝緒丹再一次被比下去，但近日劇情發展至周芷若黑化入魔，而且練成九陰白骨爪，新Look冷艷濃妝，網民態度竟然180度轉變，激讚祝緒丹靚到爆裂，下文為大家帶來周芷若的五個人生轉變，她的外貌亦有顯著不同。

祝緒丹在《倚天》中飾演周芷若，不時被陳鈺琪比下去。（劇照）

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周芷若本是平凡的船家女兒，只是遇上張無忌，人生才起了翻天覆地的變化，少女時代初遇張無忌已經種下情苗，之後由張三丰送到峨嵋學藝，由於天資過人，領悟力強於同門，滅絕師太已有意讓她將來繼承峨嵋掌門之位，當時的周芷若外貌清純，帶點稚氣，她在河邊洗衣服時，還照顧一隻受傷的兔子，可知當時她仍是心地善良。

周芷若剛入峨嵋時，還是一個心地善良的女孩。（劇照）

以下是祝緒丹的日常美態：

+ 10 + 9 + 8

多年後六大派圍攻明教光明頂，周芷若也隨滅絕師太出發，此時的周芷若歷練已多，增添了一份女性魅力，此時她再遇上了迎救明教眾人的張無忌，更當眾打敗了滅絕師太，周芷若只能在師門跟愛人之間做出選擇，此時的周芷若充滿悽楚感覺，絕對是我見猶憐。

六大派圍攻光明頂時，周芷若還是很清純可人。（劇照）

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之後滅絕身死，死前傳位與周芷若，當中原來包藏禍心，但當時周芷若還是裝著清純女孩，其實已為入魔鋪路，暗害殷離並奪走屠龍刀及倚天劍，終於得到當中隱藏的武功秘笈及兵法，此時謝遜作主要張無忌跟周芷若成婚，想不到趙敏卻到來搶親，並用謝遜的金髮，帶走了張無忌。

周芷若練成九陰白骨爪，已經開始入魔，但表面仍是清純女孩。（劇照）

周芷若正式入魔，以濃妝及深紫色口紅代表她的黑化心境，而周芷若亦由楚楚可憐，搖身一變，成為了冷艷魔女，但劇迷卻覺得這個濃妝及狠辣神情，十分適合她，還帶有意想不到的美態。

周芷若被趙敏搶親後，正式入魔，化了一個冷艷妝容，再加上深紫色口紅，被劇迷激讚是全劇最美的時間。（劇照）

最後一個階段，是謝遜為救周芷若而被亂箭射死，最終周芷若大徹大悟，返回峨嵋清修參道，此時的周芷若魔態盡去，再次回復成清純美女，每個階段祝緒丹也演出一個不同感覺妝容的周芷若，演技顏值絕對不輸於趙敏陳鈺琪。