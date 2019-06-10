《Running Man》完美復刻復仇者聯盟　宋智孝金鐘國最神似！

韓國長壽綜藝節目《Running Man》節目組最近落力籌備韓國粉絲見面會，除了向著名編舞家Lia Kim拜師學藝，學偶像組合大跳團體舞蹈之外，亦親自設計見面會周邊T-Shirt。昨日（9/6）播出的《Running Man》中，八位主持劉在錫、宋智孝、金鐘國（又譯：金鍾國）、Haha、李光洙、全昭旻、梁世燦和池錫辰化身「復仇者聯盟」拍攝T-Shirt所需照片，眾人造型的確和超級英雄非常相似！

上星期《Running Man》已經決定劉在錫扮演美國隊長，宋智孝成為嘉魔娜Gamora，身高達190的李光洙扮演樹人Groot，身材健碩的金鍾國就化身變形俠醫Hulk，池錫辰則是前神盾局局長Nick Fury，梁世燦就擔任火箭浣熊，身型較矮小的Haha則成為蟻俠Ant-Man，至於全昭旻原本被點名演奇異博士，但最後決定化身成勇度(Yondu)。

今集《Running Man》主持齊齊化身復仇者聯盟。（ 《Running Man》截圖）

昨日的《Running Man》播放拍攝花絮，眾人的造型與原作既搞笑又相似，例如扮演全昭旻的勇度將整個頭部塗成藍色，實在是為藝術而犧牲，但其紅色髮型卻被嘲笑似五花肉，令觀眾捧腹大笑；至於李光洙不止將臉塗成淡啡色，還特意在身上加上樹藤裝飾，力求完美複製樹人一角。

全昭旻戴頭套扮勇度真係好有誠意（ 《Running Man》截圖）

一睇就知光洙扮樹人啦！（ 《Running Man》截圖）

最神似的一定要數金鍾國和宋智孝，皆因金鍾國與變形俠醫一樣都是肌肉男，所以金鍾國模仿變形俠醫可算是形神俱備；而宋智孝更是《Running Man》主持一致認同勁似嘉魔娜，連宋智孝本人也不禁感嘆：「真的很相似啊！」不知道各位《Running Man》粉絲又覺得哪位主持與其飾演的「復仇者聯盟」角色最神似呢？

宋智孝真係同嘉魔娜好似樣！（ 《Running Man》截圖）

金鍾國咁大隻，扮變形俠醫一定無難度（ 《Running Man》截圖）

《Running Man》主持點樣扮復仇者聯盟呢？