《Running Man》化身復仇者聯盟　李光洙做Groot零違和感！

韓國人氣綜藝節目《Running Man》，2日播出9週年特輯的《第3章－負擔交易比賽》。其中一環節中，8位主持劉在錫、池錫辰、金鍾國、Haha、宋智孝、李光洙、全昭旻和梁世燦，需要為節目設計T-Shirt周邊。劉在錫把成員們化身成「復仇者聯盟」，每個人設更異常地非常適合！

劉在錫首先指名李光洙要做樹人Groot，肌肉男金鍾國當然自動當選做綠巨人Hulk，莫名地完全沒有違和感。全昭旻被委派成奇異博士Doctor Strange後，Haha竟在一旁大爆，由於全昭旻與Doctor Strange一樣有着長長的鬍鬚。不過Haha當然無法逃出成員們的毒舌，身高較矮的他，下一秒就被點名做蟻俠Ant-Man，池錫辰更笑他：「你連變小的需要也沒有。」

劉在錫話要將《Running Man》成員變身成復仇者聯盟。（《Running Man》截圖）

按圖看哪一位《Running Man》成員的設定最適合：

而一心想做美國隊長的劉在錫，一邊設計T-Shirt就被笑畫功奇差，就連李光洙都笑他是否準備參加幼稚園畫畫大賽，甚至笑言宋智孝的畫功比他更好，場面搞笑。根據劉在錫在節目中的介紹，可見聰明的宋智孝是薩諾斯的養女葛摩菈Gamora、池錫辰則是前神盾局局長Nick Fury，以及擔當火箭浣熊的梁世燦。雖然劉在錫沒有解釋三人獲點名的原因，可是真的莫名地非常吻合。