BTS防彈少年團邁向出道6周年　台式飲品店推特飲與A.R.M.Y.同歡

韓國男團BTS防彈少年團將於明天（13/6）踏入出道六周年，一眾A.R.M.Y.（BTS粉絲）固然準備一連串活動，為防彈少年團七位成員Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、柾國慶祝出到周年紀念，今年香港更有商戶推出BTS特飲和舉行推廣活動，與一眾香港A.R.M.Y.同歡！

BTS防彈少年團將於13日踏入出道6周年。（花斑茶社提供）

台式飲品店花斑茶社近日推出BTS特飲──士多啤梨奶昔（$35），各位A.R.M.Y.、K-pop迷和台式飲品愛好者本月13至16日，前往花斑茶社總店購買BTS特飲，即可獲得精美小禮物，包括迷你手幅、杯套及鏡子，使用e肚仔落單更可以不用排隊，快人一步預留禮物。精美小禮物數量有限，各位粉絲想獲得禮物就要快手啦！

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BTS防彈少年團精美小禮物數量有限，各位A.R.M.Y.要快啲入手啦！（花斑茶社提供）

BTS防彈少年團近況