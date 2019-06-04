【多圖】BTS防彈少年團Festa 2019開鑼　79張相回顧六周年回憶

「世界彈」BTS防彈少年團於2013年6月13日正式出道，今年亦踏入組合出道的第6年。由出道一周年起，7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA都會準備一連串慶祝活動，又名BTS Festa，為A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）準備驚喜。

BTS Festa本着不賺錢的原則，每年官方都會公開大量免費的照片及影片，甚至是7位成員特別準備的錄音等。而且每年的見面會，也只會向粉絲收取低於成本的入場費，以及進行免費直播，可說是K-Pop界中最有良心的活動之一。Festa 2019的日程公開後，官方已於今昨日公開「Family Portait #1」和「Collection 18/19」的一系列照片，多達79張！

第一張由V和Jimin打頭陣！（Facebook/@bangtan.official）

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「Family Portait #1」由BTS防彈少年團7位成員，在7個不同主題的佈景前，重現各人Solo曲的場面。每一個場景連接着下一成員的場景，形成有趣的起承轉合外，亦能見到成員們之間的交接和互動。而「Collection 18/19」則公開了30張BTS防彈少年團今年的合照，包括在Billboard頒獎禮和MV拍攝的現場等，粉絲就像在欣賞走馬燈一樣。不少粉絲都感嘆，邊看照片也沒想到已陪伴偶像走過又長又有意義的路。

重要的回憶中，當然少不了去年在港出席《MAMA》頒獎禮的BTS！（Facebook/@bangtan.official）