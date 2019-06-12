《與惡》殺手封「隱藏版」男神！180cm小鮮肉王可元IG脫衣狂騷肌

台劇《我們與惡的距離》成功引起話題，大家都很好奇演員們私底下的生活是怎麼樣，沒想到在裏面飾演冷血殺手李曉明的王可元，在現實生活中也是個不折不扣的少女殺手啊！

台劇《我們與惡的距離》集結了許多演技派演員包括賈靜雯、吳慷仁、溫昇豪、以及謝瓊煖等，在劇中扮演重要角色的冷血殺手「李曉明」更是整部劇的導火線，即使在劇中沒有過多的台詞，但從李曉明冷血無情的眼神，就足以透露一切。

冷血殺手李曉明由王可元扮演。（《我們與惡的距離》劇照）

飾演李曉明的演員王可元其實在《與惡》之前就有演出不少的作品了，包括台灣同志短片《癡情馬殺雞》、網路劇《深藍與月光》、電視劇《通靈少女》，還有電影《銷售奇姬》、《說好的青春》等，也在好幾部MV中擔任男主角，包括Trezo的〈So Hear Now〉、Crispy脆樂團的〈你說風景無法帶走〉以及戴愛玲的〈暗了亮了〉。

在多部戲劇、電影、MV中都有涉略的王可元，讓大家更好奇他私底下的生活究竟長怎樣，不說你不知道，其實身高180公分的王可元，私底下可是個陽光大男孩，從他的IG上可以看到他滿滿的鮮肉照，還能看到他裝萌的一面，與冷酷殺人魔的形象根本差超多，少女們根本被王可元「萌死」。

《與惡》殺手IG狂騷肌！即睇王可元生活照▼

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眼裏不要再只有韓國oppa了！這位台灣帥哥也很可以吧，確定不要追一下嗎？

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