【我們與惡的距離】是愛情的墳墓？五段感情戲　道出婚姻的現實

台灣上月熱播的新劇《我們與惡的距離》深度頗高，將社會議題、媒體亂象、人性角色、生活壓力等，透過專屬的角色描繪出來，令大眾們感同身受。 而劇中以多對夫妻與其家庭的面向，把故事串連起來。從演員的表現裡除了精湛的演技，每一對伴侶在生活裡所面臨的困境，血淋淋地呈現在我們面前，發人省思的瞬間和橋段，宛如一顆顆的震撼彈，直通我們的心中。

1. 宋喬安／劉昭國：水火不容真的無解嗎？（《我們與惡的距離》劇照）

1. 宋喬安／劉昭國：水火不容真的無解嗎？

劇中宋喬安和劉昭國夫妻，原本對彼此工作理念就有些不對盤，在歷經了喪子之痛後，兩人更是形同陌路，每次溝通不管是談家庭、工作，總是以火爆的局面收場，情況越演越烈，甚至有了離婚的打算。

對於價值觀和自己不相同的另一半，我們真的只能放棄嗎？在夫妻倆為了女兒決定去婚姻諮商後，諮商師告訴劉昭國：「即便只有一個人改變，仍能有機會改變現狀。」這句話，應證了「一環扣一環」的道理：

當你在要求、抱怨另一半無法溝通、不講理、固執時，與其花時間去說服他，不如換個方式從改變自己開始，就算再堅硬的冰山，也會慢慢融化的。

2. 宋喬平／林一駿：計畫失序還能安然無恙嗎？（《我們與惡的距離》劇照）

2. 宋喬平／林一駿：計畫失序還能安然無恙嗎？

一個是精神科醫師，另一個則是醫院社工師，一搭一唱上，林一駿和宋喬平夫婦是大家眼中的神仙伴侶，秉持著不生小孩，過著無負擔的「頂客族」生活。

然而，這一切在宋喬平懷孕後開始失序。對於未來，每個人都有自己規劃的藍圖，但就算是已經擬定好的事情，任何一點「風吹草動」就能打亂你所有的計畫；在面對問題時，雙方也可能會出現不同的想法，勢必又得重新再溝通、衡量：

其實，生活中本來就充滿許多「不確定」，重要的是如何在每一次的改變中，歸納出「最適用於現狀」的生活模式，心態調整好才有餘力接收挑戰。

3. 丁美媚／王赦：為了家庭你可以犧牲多少？（《我們與惡的距離》劇照）

3. 丁美媚／王赦：為了家庭你可以犧牲多少？

步入婚姻有了孩子後，或多或少需要犧牲一些自我，以達到家庭與生活間的平衡。無論是為了保障家人安全而放棄理想的王赦，或者是想讓丈夫安心工作而隱藏恐懼的丁美媚，都在為了另一半隱忍，自認為這是最好的方法。

可是，你又能維持多久呢？完全拋開自我真的是件好事嗎？對孩子來說，又是個良好的教育方式嗎？某方面來說，婚姻確實需要在自我與生活中取捨，但絕對是在兩人達成共識後再開始「執行」，丁美媚和王赦所面臨的問題，象徵著所有邁入婚姻、結婚生子的夫妻的困境，是個值得深思的課題。

4. 應思悅／凱子哥：婚姻是兩個家庭的事嗎？（《我們與惡的距離》劇照）

4. 應思悅／凱子哥：婚姻是兩個家庭的事嗎？

準備結婚是一項繁瑣的過程，新人必須不斷地擔任「溝通橋梁」，將兩家人的意見匯集起來，並在來來回回中，確認雙方都能接受的方式。不過，劇中的應思悅卻因為弟弟突如其來的思覺失調症，和有婚約的男友凱子哥亮起了感情的紅燈。

不管是愛女心切，希望女兒能放棄照顧弟弟的應爸，或是嚴肅苛刻要求兒子和準媳婦要做婚前健康檢查的凱子媽，出發點都是好的，卻在無形中造成了兩人的壓力，漸漸無法認同對方，開始懷疑婚姻的意義。

無可否認，結婚確實是兩個家庭的事情，不論當下甚至未來，有些問題總是無解，回歸原點：「唯有達成共識，邁入婚姻才不會問題重重！」

5. 林秀麗／李功軻：歷經風雨還能相互扶持嗎？（《我們與惡的距離》劇照）

5. 林秀麗／李功軻：歷經風雨還能相互扶持嗎？

在這部戲中，最令人動容的莫過於無差別殺人犯李曉明的一對父母，李母一句：「沒有人願意花 20 年的時間，來養一個殺人犯啊！」讓電視機前無數的觀眾揪心萬分。

從兒子雙手沾滿鮮血的那一刻開始，夫妻倆的生活從此失去了平靜，活在懊悔、互相埋怨的困境裡，責怪對方和自己沒有把孩子教育好。然而，在外界一次次的抨擊下，讓只剩彼此的他們慢慢接受事實，加上女兒從中擔任潤滑劑，使夫妻原本冰封的情感有了一道曙光，再次牽起手勇敢面對人生和社會考驗。

+ 15 + 14 + 13

當然，我們的現實生活中或許不會有那麼嚴重的事件。但應該思考的是，經過 5 年、10 年，甚至 20 年後，身邊的那個他，是不是還能和你相互扶持呢？

身處於這個繁亂的社會中，另一半的存在就像激流中的一抹避風港，偶爾我們會隨著強勢的水流置身與風雨中，歷經波折後終究會回到彼此的停泊點。多一點溝通、多一點關懷、多一點愛，找到彼此的初心，你也可以找到愛與現實的平衡點！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】