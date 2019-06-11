【熟悉的味道】張茜穿二手婚紗嫁張衛健　15年後決定彌補當年遺憾

被公認是圈中好男人的張衛健（Dicky）同太太張茜結婚至今15年，二人仍然相愛如初，婚姻生活令許多人羨慕不已。不過在這一段婚姻中，張衛健心中埋藏了一份遺憾，最近他就在內地綜藝節目《熟悉的味道》第四季中，自爆當年因為經濟條件的限制，使張茜穿着二手婚紗嫁他令他耿耿於懷，所以多年後他就親自設計婚紗頭紗送給太太彌補當年的遺憾，並向她深情告白感動不少人。

張衛健原來已經結婚15年了。（《熟悉的味道》微博圖片）

當年張衛健因為投資失敗面臨破產，在經濟如此拮据之下，錢對他來講是非常重要。而當年張茜為了不想增加他的負擔，結婚之事就非常從簡，所以她就在網上購買了一件二手婚紗，這件事多年後仍成為他心中一大遺憾，張衛健說道：「我（張茜）已經弄好婚紗了，我在網上買了。我在一個復古店（二手店）買了一件二手的婚紗，我覺得很好看。」當時他第一反應都覺得好驚訝，同時認定她就是真命天女：「這個女孩真好。」聽到主持人都非常感動。

在張衛健心中當年張茜穿着二手婚紗嫁他時，令他最為耿耿於懷。（《熟悉的味道》截圖）

為了彌補當年的遺憾，他就親自設計結婚頭紗同炮製愛心餐送驚喜給張茜。在設計過程中，原來唔講唔知當年他求婚選擇在天星小輪上，在維多利亞港同黃昏的陪襯下二人終於有情人終成眷屬。15年後張衛健親自送上結婚頭紗，為太太張茜戴上令她非常感動，並親自向她告白：「我們不希冀激情澎湃，但求細水長流。」同時認為異地婚姻令他們更有火花：「我覺得我們應該可以算是一對老夫老妻，但是還是可以一直在談戀愛的那種感覺。」

張衛健親自為張茜設計結婚頭紗。（《熟悉的味道》微博圖片）

張茜覺得異地婚姻反而令他們懂得婚姻的一些真諦。（《熟悉的味道》截圖）

而張茜亦認為在這段婚姻中學習到的東西非常多，婚後雖然不是經常居住一起，甚至於中港兩邊走15年之久，令他們更信任彼此：「每一個人的婚姻都有他自己的活法，這段距離磨練了我們，使我們其實更懂得婚姻的一些真諦。」網友們聽到他們的故事都非常感動，這一種愛情是可遇不可求的，在他們身上看見了愛情的美好，網友留言說道：「甜到眼濕濕」﹑「很羡慕你們的感情」﹑「愛情的樣子」…令許多人相信異地戀的艱辛，走來都是真正的愛情。

張衛健同張茜結婚多年一直分開居住。（《熟悉的味道》微博圖片）