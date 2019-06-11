【逃犯條例】有線記者黃浩賢被毆IG爆粗鬧警察：我只見到一班爛仔

香港特區政府將修訂《逃犯條例》而引發了6月9日的大遊行，據民陣指當日全港有逾100萬市民上街齊聲反對，而作為有線新聞記者，被網民譽為是該台「新聞部男神」的黃浩賢（Edwin） ，亦有在現場進行採訪的工作。原本和平的遊行，到晚上卻爆發了警民衝突，甚至釀成流血事件，多名警察和記者均告受傷，包括《香港01》的記者，而Edwin亦是其中一人。

Edwin係有線新聞部男神。（有線電視截圖）

Edwin昨日於他的IG story post了一張影住當晚一群警察手持盾牌等防暴裝備的相，並寫上：「成晚衝得最多咪你哋班人囉，幫記者？X你啦，拎住支咪，傍住攝影師，你都一支警棍毆落我條腰，冇X嘢下嘛？成晚我只見到一班爛仔。」激動到爆晒粗鬧警察，可想而知他當時的現場情況有多惡劣。

而他此舉遭截圖，並引起一眾網民的熱烈討論，有網民大讚Edwin敢言，不畏強權講真話，又話他果然是有線的男神，《香港01》致電Edwin想了解一下，他說：「唔需要喇，唔該晒。」

事實上，6月10日凌晨發生警民衝突期間，很多在現場採訪的記者都遭受不友善對待，包括《香港01》記者。《香港01》記者指，懷疑警員向記者喝罵「垃圾！」，亦有軍裝警員向記者呼喝：「你哋阻住警察做嘢！」，亦有其他記者被推，身體險撞向鐵馬的尖位，甚至有攝影記者被警員推撞，閃避時失平衡，鏡頭撞向電箱而損毀。

Edwin尋日post嘅ig story。(ig@edwin.wonghoyin 圖片)

Edwin今日就於他最新的IG story post了一張港島維景的相，寫上：「想同大家講，呢度發表嘅都係純個人意見，唔期望會被轉載，甚至報道。香港近來有更多大事需要各位的關注。新聞工作者會謹守崗位，毋須被神化，亦不應受攻擊。#記者也是人」

Edwin今日最新嘅ig story，表示自己的分享純粹是個人意見：「唔期望會被轉載，甚至報道，香港近來有更多大事需要各位的關注！」

Edwin在2016年畢業於浸會大學，加入有線成為新聞記者的他完全是小鮮肉一名，加上帶點韓系的感覺，令他火速備受網民的追捧，大讚他靚仔養眼。有網民甚至話睇有線也是為了睇Edwin，不止是女生，就連男生都一樣被Edwin吸引到。

當晚現場採訪嘅記者同攝影師被警方多次要求離開。(余睿菁攝)

點擊下圖逐格睇Edwin呢位有線男神有幾咁靚仔：