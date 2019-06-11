與張倫碩拍拖4周年　鍾麗緹憶初遇感覺：我變成心怦怦亂跳的少女

48歲的鍾麗緹（Christy）與細12年的內地演員張倫碩結婚3年多，一直非常恩愛。最近兩人與張倫碩媽媽齊齊參加內地真人騷《我最愛的女人們》，曝光一家人私底下的真實互動，但沒想到在首集就「開火」。雖然因為夫妻、婆媳關係頻頻起衝突，但兩公婆感情依然好好，張倫碩今日（11日）一早在微博Post了9張同太太Christy穿情侶裝的照片，慶祝兩人相戀四周年。

張倫碩今日（11日）一早在微博分享了9張與太太鍾麗緹的相片，慶祝相戀4周年。（張倫碩微博圖片）

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張倫碩在微博分享了9張恩愛合照，相中兩人手拖手在街頭漫步，體驗攀岩運動和垂直滑梯，更深情相擁甜蜜對視，幸福的樣子羡煞旁人。他更發長文感嘆4年的感情不易：「超越了地域，超越了時光，超越了世俗，無論外界如何猜測如何演繹依然倔強的在一起。未來的路還很長，還有很多高山險阻需要去克服去攀越，只要還有希望這世界上沒有什麼不可能。」

字裏行間都Feel到張倫碩對Christy嘅愛！（張倫碩微博截圖）

而Christy亦在微博寫道「Love is love」，並向老公隔空示愛：「還記得四年前初次見到你，是你對我的細心，對我的呵護，讓我變成一個心怦怦亂跳的少女，那是少女般的快樂，初戀的感覺……我想最牢固的愛，就是無論我們遇到什麼，我們都彼此堅信對方，一直朝向光芒的方向攜手同行。我愛你，張先生。」

Christy亦有在微博回應，更隔空向老公示愛。（鍾麗緹Christy微博圖片）

Christy與張倫碩2015年因為合作拍攝真人騷《如果愛》日久生情，之後兩人大方承認戀情。不過由於兩人年齡相差大，Christy之前有過兩段婚姻，因此這段戀情不被看好，飽受爭議，被外界指女尊男卑。兩人最近在節目中多次因生活小事吵交也令不少網友質疑他們的相處方式，但如今兩人攜手度過4年，從張倫碩的言語之間亦能感受到他的專一和責任感，兩人經常高調晒恩愛，用行動證明愛情與年齡無關，大家都紛紛留言祝福：「祝你們甜蜜幸福」、「眼神中都是愛」！

兩人因為拍攝節目《如果愛》而相戀，於2016年結婚。（張倫碩微博圖片）