【逃犯條例】Coffee貼文自認沒看政治新聞　網民：唔好做無知師奶

香港政府建議修訂《逃犯條例》引起巨大爭議，不少港人在剛過去的星期日（9日）上街遊行，民陣聲稱有103萬人參加，惟立法會堅持於今日（12日）進入二讀階段。大批市民為表達不滿而發起罷工、罷課，周二晚（11日）湧入金鐘，至今日（12/6）早上再佔領金鐘龍和道、夏慤道等地。對於修訂條例，有藝人在社交平台表態獲網民力撐，但亦有藝人例如林芊妤（Coffee），因為沒有表態而被網民批評為「不關心香港」。

Coffee日前就上載了這張跟老公及仔仔遊船河的照片。（Coffee IG/@coffee89921）

昨日（11日）已有網民在討論區開Post表示對Coffee極度失望，原因是由政府宣布要修訂《逃犯條例》至今，都沒有表示關心香港，更指Coffee的觀眾群有八成是香港人，學生全部都是香港人，沒有香港就等於沒有Coffee。網民還指責Coffee在6月9日大遊行當日去了遊船河，這兩天就不斷上Instagram動態，但卻沒有一個是關心香港。此Post一出，大批網民都留言「一早就唔應該對佢有希望」、「唔關心都算，全部都係吃喝玩樂」，更直言要取消追蹤Coffee。

Coffee今早就在Instagram上載瑜珈照，並留言道歉。（Coffee IG/@coffee89921）

負評如潮 Coffee：我不夠敏感是很錯！

由於有太多負面聲音，Coffee今早就在Instagram上載瑜珈照，並留言道歉：「沒留意是我問題，我不夠敏感也是很錯的，我應該多點顧及大家感受，對不起。但支持友很多不一樣的方法，我不是在前線喊口號的人，但我絕對支持香港人100%。」不過Coffee亦直言不贊同有些人借意攻擊別人，以及逼別人去走你的路：「這個時候去留意別人的事情，倒不如專注在你十分緊張的事情上，針對別人生活有令事情變好嗎？我從不怕任何攻擊，不懂裝懂更令人感到虛偽吧。我平日連電視也不看，又沒有特別留意太多時事新聞，除了工作之外還要照顧BB，我一向認為的要做的事，就是令他每日都開開心心的成長，可以說連睡覺的時間都沒有，所以也沒有多留意政治。我本來也只是一個喜歡運動的人，什麼故意發吃喝和challenge的story，我只想跟大家把challenge完成，其實只是為了鼓勵女生們，因為大家也堅持了差不多一個月。好吧我現在已經解釋了，心中舒服得很，喜歡找我做出氣包我沒辦法，但別以爲我怕。最後說兩句，理智又在維護香港的你們，加油。」

Coffee表示除了工作之外還要照顧bb，連睡覺的時間都沒有，所以也沒有多留意政治。（Coffee IG/@coffee89921）

雖然有很多網民都一面倒指責Coffee是「無知師奶」，Coffee都照單全收，並回應網民表示日後會多加留意政治及關心社會。亦有支持Coffee的網民安慰她，留言叫Coffee不用理會負評「新聞政治和宗教是獨立的，做返自己已經可以啦！加油Coffee！！支持你，亦無需要向任何人道歉同解釋。」、「就算有留意政治，難道是公眾人物一定要Post去討論」，坦言沒有人可以有資格鬧人，叫Coffee做自己就可以了。

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