B.I否認吸毒但宣布退出iKON　YG娛樂與其終止合約

韓國男團iKON隊長金韓彬（B.I）今日（12日）被曝光買毒聊天記錄，其後他本人在IG發文否認吸毒，並宣布退團消息。

B.I首先在文中就自己的不當言行向大家道歉，他寫到：「曾經一度因為太累太痛苦，所以產生了想要依賴完全不應該去關心的東西的想法，但因為恐懼害怕，最後沒有實行。即便如此，對於因我的錯誤言行而極其失望、受傷的各位粉絲和成員們，深感慚愧同抱歉。我會謙虛反省我的錯誤，並退出團隊。再次向粉絲和成員們真心低頭致歉，對不起。」

B.I在IG的道歉全文。（Instagram@shxxbi131）

在B.I宣布退團後，其所屬的經紀公司YG娛樂（YG Entertainment）也表明立場，與B.I解約：「我們向因YG旗下藝人金韓彬問題感到失望的所有人致歉，對於此事，金韓彬深感責任重大，我們公司也嚴肅處理，決定讓他推出團隊，並終止合約。是YG疏於對藝人的管理責任，我們再次向關心此事的人道歉。」而YG的股價也因此大幅度下跌。

YG向大眾致歉，宣布與金韓彬解約。（Instagram@kpopfandom21）

隨著B.I的解約，YG時隔3年回歸的女歌手李夏怡或將終止新專輯活動，現時她正以迷你專輯《24°C》中的主打歌《NO ONE》進行音樂活動，但因B.I有為該曲錄音，如果被坐實吸毒，李夏怡將面臨終止打歌活動。

B.I涉嫌吸毒事件或將終止李夏怡的打歌活動。（Instagram@leehi_hi）

iKON於2015年出道，由B.I、BOBBY、金振煥（JAY）、宋允亨（SONG）、具俊會（JU-NE）、金東赫（DK）、鄭粲右（CHAN）七人組成，隊長B.I擔任領Rapper以及領舞。七人憑藉專輯《MY TYPE》橫掃韓國Melon等8大音樂排行榜，囊括韓國五大頒獎典禮MMA、MAMA、首爾歌謠大賞、金唱片大賞以及Gaon Chart K-POP大獎的新人賞，完成「新人賞大滿貫」。去年1月25日發布第二張正規專輯《Return》，主打歌《Love Scenario》不止斬獲韓國Melon等7大音樂排行榜，更連續41日位居實時榜單第一位，突破近十年來韓國樂壇史最長紀錄。

B.I將退出iKON。（Instagram@withikonic）