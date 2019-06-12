【如果這樣生活】楊明年少輕狂做錯事　自認曾是垃圾希望改變！

TVB節目《如果這樣生活》播出後反應不俗，最新一集就由曾經少年輕狂不懂珍惜機會的楊明，講述自己以積極的態度面對自己的過錯，認錯改過，在谷底走過近十年之後，終於一步步走回正軌，不求什麼，只願能為人帶來歡樂。同樣是浪子回頭，楊明去到台灣花蓮探訪一個曾犯下彌天大錯的大哥，令他感觸良多。

楊明曾經因為年少輕狂而犯下很多錯事，試過醉駕、刑毀、悔婚，緋聞女友一個接一個，被TVB雪藏冇工開。他接受《香港01》時亦直認自己很貪玩，他表示：「細個純粹貪玩，就咩都唔理覺得玩係最重要！而每一次出事都係因為飲酒，之後斷片，跟住先會做出嗰啲事出嚟。每一次醒返因為我都唔知……所以覺得自己好恐怖，同自己講唔可以再發生，所以嗰陣係貪玩，未到犯罪，咁我覺得之後經歷事業上低谷，好多人幫我都鼓勵我，演變到而家嘅楊明，所以想分享自己點樣處理低谷，鼓勵返啲人，以過來人身份幫返人。」

楊明雖然後生冇咁嚴重，但感觸良多！（受訪者提供）

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而楊明透露這次旅程接觸的台灣大哥曾在年輕時曾參與殺人事件：「佢後生嘅時候就同一班人一齊殺死咗一個人，佢就係幫兇，好多人打一個人點知打死咗。成班人合謀埋屍，埋屍嗰一part佢就係負責揸車，所以判得冇咁重，判咗年幾兩年左右，之後佢好後悔，覺得好對唔住屋企人同埋做一件點都彌補唔到嘅錯事，出返嚟就幫返啲可能會行錯路嘅年青人走返條正路。」

楊明自稱當年好貪玩！（IG圖片/@matyeung）

經過此行，楊明表示：「其實我就一直都好貪玩，但我而家工作嘅時候就會搵啲好玩嘅地方，將自己好玩嘅性格擺喺工作上面，就算有時間都唔會選擇飲酒，出去旅行同朋友傾吓傾，之前會諗自己想去玩，而家會諗屋企人，希望畀佢哋更加優質嘅生活。」他更指：「默默地做返好自己，希望覺得我係一舊垃圾嘅人會睇到我嘅改變！」

事業愛情兩得意！（IG圖片/@matyeung）

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