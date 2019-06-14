【教束】80、90後回憶崩壞？　兩大兒童節目主持變校園「老海鮮」

由陳秀雯、廖啟智和劉俊謙主演的ViuTV新劇《教束》正於星期一至五晚上9點半在99台播出，劇集自首播以來甚獲觀眾好評，不論是劇本、題材，以至選角都有令人驚喜，其中廖啟智便完全演活一名不擇手段的「魔王」校長，而飾演中文老師的劉俊謙，其「傻更更」演繹亦極有說服力。當然，不止主角演得出色，一眾配角都值得一提，例如飾演體育老師「關西」的黃澤鋒，雖然他外表是極度兇狠的訓導主任，但事實上他非常關心學生。

黃澤鋒在其他老師眼中是一等一的「老海鮮」，單單是叫劉俊謙「唔好搞咁多嘢」，就知道他有多明哲保身。（《教束》劇照）

相信大家對黃澤鋒不會陌生，現年52歲的黃澤鋒在1987年無綫電視藝員訓練班畢業後加入無綫電視，不但拍過不少經典劇集，亦擔任過兒童節目《放學ICU》主持。2012年，他離開效力25年的無綫電視轉投香港電視網絡（HKTV）。他在2014年與HKTV約滿後，蛻變成穿梭中港兩地的演藝自由人。

黃澤鋒雖然已經年過半百，但早前仍有份參加渡海泳，非常犀利。（Facebook/@黃澤鋒）

黃澤鋒絕對稱得上是多才多藝的藝人，他加入娛樂圈之前已經是「香港飛魚」，曾隨隊代表香港出戰海外賽事。正式入行後，他發現自己拍攝動作戲時經常受傷，所以重拾兒時興趣再次習武，成為演藝圈中其中一位「武林高手」。現時他不但是泰拳拳證、裁判和教練，更是游泳教練，與《教束》中他飾演的體育老師角色非常一致。

黃澤鋒太太陳麗麗（右）去年以52歲高齡宣布懷孕，而女兒將於下月底出生。（Facebook/@黃澤鋒）

除了黃澤鋒之外，《教束》裏面亦另有一位演員驚喜亮相，她便是「Vikki姐姐」唐韋琪。劇中飾演主任級人馬Miss Chan的唐韋琪因為為人太尖酸刻薄，因此換來「Mean姐」稱號，在校內神憎鬼厭。身為長約教師的她因為非常清楚學校轉為直資後薪酬會大幅增加，所以帶領其他老師連成一線，支持「校長」廖啟智推行的改革方案。

「Vikki姐姐」唐韋琪變「魔王」校長的幫兇？相信好多80、90後觀眾都會覺得好新鮮。（《教束》劇照）

現年51歲的唐韋琪在無綫電視擔任兒童節目主持多年，由《閃電傳真機》做到《放學ICU》，在12年間陪伴不少的香港人長大，資歷僅次於32年的譚玉瑛及18年的蓋世寶。不過，好多觀眾都忘記她當年其實是歌手身份入行。她曾於1986年和1988年參加第一屆及第三屆「亞洲電視未來偶像爭霸戰」。雖然在兩次比賽中落敗，唐韋琪得到唱片監製許願及趙增熹賞識，在1991年簽約寶麗金加入樂壇，其後唱過不少兒歌，最為人熟悉的是卡通片《長腿叔叔》主題曲《夢中天使》，而她現時主要在自己開設的「唐韋琪才藝訓練中心」，從事教育兒童歌唱及繪畫工作。

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