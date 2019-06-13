Somi全昭彌終於正式出道　認3年空白期不安：冇羨慕其他I.O.I成員

《Produce 101》限定女團I.O.I出身的Somi全昭彌今天（13日）終於Solo出道，發行出道單曲《BIRTHDAY》，並於韓國首爾舉行Showcase，獲得粉絲和大眾的關心。I.O.I解散後，Somi才正式以Solo歌手身份出道，她亦有在記者會上坦言空白期曾有不安。

Somi今天舉行記者會，並首次公開出道歌《BIRTHDAY》，當中有「新誕生」的意思，亦是全昭彌與著名製作人Teddy一同合作的作品。被問到I.O.I解散後三年才再出道，Somi表示：「非常緊張和激動，事隔三年才再站在大眾面前緊張亦期待。」希望通過單曲向粉絲展示比以往更成熟的實力。Somi也坦言三年的空白期的確有不安，可是面對I.O.I各成員接連再出道，她表示沒有羨慕：「我們會一直留意對方的活動，每人都要面對不同的問題，因此沒有羨慕哪一位成員先出道，我也好像一直抱着希望堅持過來一樣。」

Somi睽違3年終帶着新歌《BIRTHDAY》出道。（Dailian）

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當時以第一名高姿態於I.O.I出道的Somi，一直是最備受期待的成員之一，可是偏偏一直沒有再出道的消息。曾以JYP女團ITZY一員準備的Somi，卻在ITZY出道前突然離開公司，轉到YG娛樂子公司The Black Label。女團出道無望，加上YG娛樂近日一連串醜聞，粉絲固然擔心到不得了。幸好苦等3年後，Somi終帶着新歌《BIRTHDAY》出道，粉絲也希望偶像能一直「走花路」。

粉絲終於不再需要擔心Somi，希望她之後的音樂成績優異。（IG/@somsomi0309）