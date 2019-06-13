iKON前隊長B.I買毒對象身份確認　A某係T.O.P前女友韓瑞希

韓國男團iKON前隊長金韓彬（B.I）於昨日（12日）被韓媒爆出涉嫌吸毒，當事人隨即發文否定並宣布退團，所屬經紀公司YG娛樂也與其解約。

周四（13日），B.I於KakaoTalk中買毒對象A某的身份得到確認，原來是YG練習生出身的韓瑞希，也是BIGBANG成員T.O.P的前女友，曾於2017年涉嫌同T.O.P吸食大麻，最終被判有期徒刑3年，緩刑4年執行。裁判官表示韓瑞希買大麻吸食固然有罪，但考慮到她全盤認罪並有反省意向，而且沒有刑事案件的前科，故給予該處分，同時罰款87萬韓圜（約6000港元），以及接受120小時的藥物治療。

韓瑞希曾與BIGBANG成員T.O.P一齊吸食大麻。（naver）

當年T.O.P的辯護律師指，T.O.P在喝了很多酒的狀態下，被韓瑞希引誘吸食大麻，在意識到錯誤後已經與韓瑞希分手，並用6日時間戒掉大麻。不過韓瑞希其後公開指出自己事實上是被T.O.P引誘，男方這樣說只是想推卸責任。此外，她還曾於一篇抨擊T.O.P的文中寫到自己幫忙隱藏了很多公司的事，還不如直接曝光算了，直指T.O.P假裝藝術家。

韓瑞希指審判不公平，自己從未引誘T.O.P吸食大麻。（naver）

韓瑞希一向語出驚人，不過在大眾面前並不討好，她多次在網交平台上直播時，疑似利用男偶像的名氣炒作新聞，受到不少K-Pop粉絲的批評。去年還大爆BTS防彈少年團成員V以未成年者身份進出夜店，令V所屬經紀公司BigHit娛樂發聲名採取法律措施，而韓瑞希其後也在個人社交平台上載照片，有意向BTS道歉。