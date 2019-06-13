前iKON B.I三年前吸毒調查被平息？　網民請願終止YG娛樂藝人活動

昨天（12日）前iKON隊長B.I被韓媒爆出，曾經吸食大麻和LSD（Lysergic acid diethylamide，一種強烈的半人工致幻劑），隨即宣布退出組合，所屬公司YG娛樂也表明已與他終止合約，並對大眾和粉絲道歉。而今天再有報道指，原來早在三年前B.I已因事件列入調查，當中YG娛樂涉與警方有勾結。網民則發起請願，希望YG娛樂藝人停止演藝活動。

B.I昨天被爆曾於2016年4月，通過Kakao Talk向A某承認曾吸毒以及購買LSD毒品，他更講到想成為天才般的人想一直吸食。雖然B.I昨天已在IG道歉，並表示會退出iKON，可是他仍否認吸毒一事，只是講到「曾經非常痛苦，想依靠不該關心的東西」。今天韓媒再爆料指，早在2016年B.I已曾因吸毒一事而列入調查名單，可是由於當時YG娛樂涉與警方間有勾結，調查快速被平息。近日事件再浮面，加上有人向韓國國民權益委員會提出申告，勾結屬實的話，YG娛樂及警方的調查或將持續進行。

前iKON隊長B.I昨天被爆吸毒後，雖否認事件但表示會對組合有影響而退出。（Facebook/@OfficialYGiKON）

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近日由前BIGBANG勝利開始，到老闆梁鉉錫爆出一連串醜聞，激發起韓國網民在青瓦台請願版上發起請願，要求YG娛樂旗下藝人停止演藝活動。YG娛樂旗下藝人包括有BIGBANG、水晶男孩、WINNER、iKON、BLACKPINK、樂童音樂家、李遐怡和即將出道的TREASURE 13等，萬一演藝活動被終止，相信對K-Pop界的影響甚大。網民提出「勝利門」爆出前，公司已多次捲入吸毒事件，證明公司內部存在嚴重問題。雖然藝人無辜，可是家長把年幼的孩子送進公司做練習生，YG娛樂更有責任把「教育」做好，避免藝人誤入歧途。

韓國網民發起請願要求YG娛樂旗下藝人停止演藝活動，截止下午一時左右有1885名市民參與。（青瓦台請願版截圖）

部份或受影響YG娛樂藝人：