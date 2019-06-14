大S曾患厭食症最瘦得39公斤　老公汪小菲一句說話激嬲佢

娛樂圈中有不少女明星對自我身材管理非常嚴格，其中代表人物就有台灣女星大S（徐熙媛），自她出道以來一直強調不可同「肥」字沾上邊，一旦發現自己肥就即刻作出調節控制。近日她就在內地綜藝節目《我們是真正的朋友》中自爆，原來自己曾因為減肥而得了厭食症，同時因為老公汪小菲的一句說話而狠狠減肥，之後汪小菲又指她減到似生病，前後不一的說話令她身心疲累，搞到她非常嬲豬。

大S一直對自我身材管理非常嚴格。（《我們是真正的朋友》微博圖片

就在她們幾姐妹食完飯談天說地的時候，阿雅就講到減肥話題，直指大S有一段時間瘦到39公斤，瘦到她覺得唔好睇。就在這個時候大S自爆當時是患了厭食症：「我那個時候是得了厭食症，如果是拍電影的話我就會調在42公斤，拍電視或者是主持節目的話就是44.4。但現在我都不上秤了，肉眼上看起來覺得還行就可以了。」針對不同的工作模式去調節體重，連阿雅都好佩服她：「你是控制得那麼準確嗎？」

大S自曝爆曾患有厭食症。（微博圖片）

雖然大S目前對於減肥這回事鬆懈了不少，但老公汪小菲就似乎對她非常嚴格，而且不時要問她「今日上磅未？」，又指因為有一次老公汪小菲嫌她肥，她就拼命去減肥，沒想到一減完就聽到一句說話令她十分嬲豬：「就有一天他出差大概一個禮拜，我就瘦了大概快要10公斤，那他回來他就很害怕，他說你是不是生重病了，還是怎麼樣硬要拉我去做體檢。然後我說我根本就沒病，你不是要我上秤你就是嫌我肥，我就減肥。」大S聽完老公這一翻說話都O晒嘴，實在左右為難，更在鏡頭前狠言：「他就是不知道如果把我惹毛以後，狠起來會是甚麼樣。」不少網友聽完都好佩服她，認為她的自律能力非常強，活該她如此的靚，網友紛紛留言：「太佩服了」﹑「我佩服這種人也想成為這種人」…大家都以她為榜樣。

汪小菲非常重視大S的身材。（汪小菲微博圖片）

大S自生完小朋友之後曾肥到自嘲「感覺自己像條海狗。」（微博圖片）

事實上，大S減肥瘦了10公斤的確下了不少苦功，她先找營養師去協助，之後將營養師給的餐單減半，再加上做運動，所以就可以在2個月時間內減掉10公斤。她規定自己在中午過後就禁食，並且都吃水煮食物，如果要陪老公應酬，也只會淺嚐吃4至5口，所以才會如此成功非常有毅力呀！

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