內地22歲清純女星王玉雯激似龔慈恩　多才多藝內外兼備

內地都市家庭劇《少年派》講述四個家庭的子女由初入高中的緊張興奮到攜手跨過高考大關的故事，展現了四位性格各異的少年在3年高中生活中所面臨的學習、友情以及各自家庭的煩惱。

劇集播出之後，引起不少內地網友迴響，紛紛憶起自己的高中生活，而當中飾演校花鄧小琪的演員王玉雯也受到高度關注，她在劇中是一位高冷的校花，擁有一頭披肩長髮，氣質高雅，自信、神秘、引人注目，性格難以捉摸，但面對傾慕的對象學霸才子錢三一（郭俊辰飾）就會喪失理智，呈現出一副花癡狀態，反差的表演受到觀眾讚賞。

王玉雯飾演的校花鄧小琪備受觀眾矚目。（微博@電視劇少年派）

王玉雯出生於1997年，身材高䠷，多才多藝，精通舞蹈、唱歌、鋼琴，中學修讀歌舞系，學習芭蕾舞，在2015年參與藝考，以北京舞蹈學院音樂劇專業第3名的優異成績被錄取。王玉雯樣貌清純，氣質脫俗，圓碌碌的雙眼以及鵝蛋面型望落與龔慈恩有些神似，十分靈動，甜美可人，充滿仙氣。

王玉雯的眼睛與面型看上去同龔慈恩有幾分相似。（豆瓣）

2015年，王玉雯憑藉同李易峰合作的微電影《數字戀愛》進入演藝圈，作品多以青春校園類為主。她參演的第一套正式的電影是《大象席地而坐》，在戲中飾演女主角黃玲，該戲更一舉斬獲第68屆柏林電影節以及第55屆台灣金馬獎多個提名同獎項，在劇集《三國機密之潛龍在淵》中扮演曹操（謝君豪飾）的女兒曹節，將睿智、大氣端莊以及女中豪傑的氣概詮釋得淋漓盡致，備受好評。

22歲的王玉雯多才多藝，氣質清純脫俗，參演過不少青春校園題材作品。（微博@王玉雯Uvin）

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