陳智燊（Jason）和宋熙年（Sarah）去年8月喜獲麟兒Damon，正式邁入人生新階段，今天（16/6）是Jason榮升人父後，首次度過父親節，究竟他如何和家人度過佳節？過去一年Jason有甚麼變化？父母如何影響自己的育兒未來對Damon有甚麼期望？近日Jason和Sarah接受《香港01》專訪，向讀者訴說成為新手父母的點滴和心境。

宋熙年和陳智燊接受《香港01》專訪，大談榮升父母後的父親節將如何度過。（陳志嵐攝）

去年8月，宋熙年誕生愛兒Damon，陳智燊從此多了一個身份－－「爸爸」。（Instagram/@rahrahsong）

雖然今次是Jason首度以父親身份過節，他坦言抱平常心迎接節日，比起慶祝活動，最重要的是最疼愛的人在自己身邊，而Sarah亦指Jason不會刻意慶祝節日，但她卻不希望馬虎過節，因為Sarah想向愛兒灌輸節日和家庭概念，將傳統延續下去：「第日Damon大咗，唔想佢覺得『父親節阿爸都冇乜所謂，阿媽都冇乜所謂，咁唔洗慶祝啦！』我都想佢重視節日，然後將傳統延續下去。」Sarah笑言父親節慶祝活動只是吃午飯，亦未有準備驚喜活動和禮物，不過Jason必定經已心滿意足啦！

對於榮升人父後首個父親節，Jason以平常心對待。（陳志嵐攝）

Sarah認為，無論如何也要慶祝節日，目的是為了向愛兒灌輸節日和家庭概念，希望他未來能傳承這個傳統。（陳志嵐攝）

宋熙年指兒子出世後丈夫更深閨

為人父母，生活和個性必會有所變化，Jason有感自己對家庭和工作更投入，而Sarah亦覺得Jason過往萬事緊張，成為人父後變得有耐性，但她「投訴」Jason着緊愛兒多於自己：「我嘅地位降低咗，佢嘅緊張放大咗多倍，亦都黐家咗好多倍。其實佢不嬲都係好深閨嘅人，無論有冇小朋友，佢都鍾意收工留喺屋企，但而家有咗了小朋友之後，朋友都甚少約，佢都想留多啲時間畀仔仔，對阿仔嘅耐性達到100%！」Jason本身形象已經相當成熟穩重，看來他為為爸爸後，對家庭更有責任感，性格也倍添穩重。

Jason成為父親後，Sarah認為他更顧家，因為兒子而變得更有耐性，向來成熟見稱的Jason似乎更添穩重。（陳志嵐攝）

沒有人天生就懂得當父母，因此大家都只能向身邊人借鏡，影響大家最深遠的，必然是各位的上一代，年少時Jason和Sarah 皆於外國生活，而父母則是傳統華人，所以兩人不止受外國思想薰陶，父母的傳統思想亦影響兩人的育兒教育。Jason在四兄弟之中排行第二，母親一直向他們強調兄弟之間關係要和睦，亦要互相照顧和愛護，令Jason長大後待人接物時，也懂得尊重家人和朋友，所以他固然希望日後也要教育Damon珍惜和尊重身邊人。

Jason的母親從小到大強調四兄弟之間要相親相愛，令他長大後也會珍惜和愛護身邊人。（Instagram/@chanjason）

至於Sarah則指出父親偏向大男人主義，希望Sarah可以變得賢良淑德，不止教育她要懂得處理家務和烹飪，還要讀書成績優秀，亦要找到一份好工作，令Sarah重視家庭，亦令她成為一位賢妻良母，因此，Sarah希望將這些思想灌輸給愛兒家庭觀念，讓他以後能為為一名好丈夫。由此可見，Jason和Sarah相當愛護愛兒，而兩人更渴望Damon被愛之餘，也能懂得愛人。

Sarah父親培養她成為八面玲瓏，重視家庭的人，日後她想將父親的教育傳授給兒子Damon。（Instagram/@rahrahsong）

籌辦家庭聚會「大工程」

Jason和Sarah對父母含辛茹苦養大自己深存感激，兩人亦考慮過與父母和愛兒一同旅遊報答兩老，可惜Jason父母現居英國，而Sarah家人則在澳洲生活，加上兒子年紀尚幼，聚在一起暢遊異國並不容易：「例如舉個例，要去馬爾代夫嘅話，佢哋要英國或者澳洲飛返嚟香港，再飛一轉，淨係飛都飛咗廿幾個鐘。」Sarah亦坦言若兩家人的旅行大計可能需要數月時間籌劃。其實行程成行與否，相信Jason和Sarah的父母也能感受到他們的一片孝心。

整個訪問不難感受Jason和Sarah對兒子的愛與期望，以及對父母的教育心存感激。（陳志嵐攝）

在今次訪問中，Jason和Sarah還會大談父親節的慶祝節目、年少時被父母體罰的趣事，還有對20歲的Damon的感言等等，想睇嘅話就要點撃睇片啦！

今次訪問，Jason與Sarah又會大談父親節與年少時的搞笑事，想知點解Jason笑得咁開心，就要點撃睇片啦！（陳志嵐攝）

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陳智燊和宋熙年受訪片段