【ONF．專訪】全員踏入20歲漸趨成熟　最想去《Running Man》狂跑

韓國男團ONF早前來港,舉行首個香港演唱會,7位成員Hyojin、E-TION、J-US、Wyatt、MK、U和Laun竭盡全力表演,又特別苦練中文,獻唱五月天的《後來的我們》,為香港FUSE(ONF歌迷)製造難忘的回憶。在今次香港之旅,ONF還抽空接受《香港01》訪問,大談全部成員踏入20歲的轉變,以及對未來的願景。

ONF早前接受《香港01》訪問,大談新歌《We Must Love》和未來祈願。(梁碧玲攝)

ONF上一次來港是去年12月出席商場活動,與FUSE共度平安夜,相隔短短3個月再來港,J-US坦言心情興奮:「在這3個月內推出了新專輯,然後再次與香港粉絲見面,心情相當興奮,亦感謝香港FUSE期待我們再次到訪。」

ONF在3月舉行首次香港演唱會。(資料圖片)

今年ONF全部成員均年滿20歲,所以Wyatt 指2月推出的新歌《We Must Love》風格較過去作品有所不同:「《We Must Love》是我們成長的印記,第一、二張專輯會看到我們較稚氣的一面,而今次則看到我們成熟的一面。」而U就稱《We Must Love》的舞蹈可以看到7位成員各自的情感,跳出過往專輯追求「刀群舞」的框架,可見ONF盼望透過今次專輯,讓大家看到變成大人的ONF。

ONF今年全團年滿20歲,因此《We Must Love》曲風也比以往更趨成熟。(梁碧玲攝)

ONF之前赴香港、美國洛杉磯、越南順化等地拍攝《We Must Love》MV,訪問期間,一眾ONF成員提及拍攝外景時的趣事。E-TION大爆自己的「願望清單」(Bucket list)其中一個願望,就是到越南品嚐當地馳名的米粉。為了能抽空完成心願,E-TION全情投入拍攝MV,順利完成自己工作後,E-TION立刻去吃越南米粉,令他倍感幸福。《香港01》記者其後提及,香港亦有不少擅長炮製越南米粉的餐廳,ONF成員皆感到驚喜,明言日後一定會去光顧。至於Wyatt的經歷就相當搞笑:「在香港拍攝時,要從斜坡上面跑到下面,我來回跑了20次,我相信經過今次拍攝,能鍛鍊我的體能。」

E-TION到越南拍攝MV,順便一嚐米粉,完成多年來的心願。(《We Must Love》MV截圖)

Wyatt則在香港拍攝,不過他坦言來回跑二十多次實在非常吃力。(《We Must Love》MV截圖)

早前Hyojin參與MBC節目《蒙面歌王》,其歌喉獲FUSE和韓國觀眾一致認可,而ONF過往亦曾參與《MIXNINE》、《偶像運動會》、《Weekly Idol》、《不朽的名曲》等節目。問到ONF未來最希望參與哪個綜藝節目,J-US明言是SBS長壽綜藝節目《Running Man》:「我們在MV常常奔跑,有想過『能在《Running Man》裏好好跑嗎?』」不過跑了20個圈Wyatt就略顯抗拒:「其實不想再跑了,但若能在《Running Man》跑也可以的。」希望ONF能夠早日夢想成真,還能有更多機會參演綜藝節目吧!

Hyojin早前參與《蒙面歌王》,其歌喉廣獲觀眾好評。(Twitter:@WM_ONOFF)

祝願ONF未來有更多機會參與綜藝,以及走遍世界各地和粉絲見面。(梁碧玲攝)

ONF專訪相片