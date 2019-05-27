【專訪】《最好的時光》搬上舞台　妹妹妹妹：估唔到成為集體回憶

2008年8月23日，叱咤903廣播劇《最好的時光》首播，由電台節目《妹妹妹妹》主持EKEE和WWWINGGG編劇、製作和聲音演出。《最好的時光》講述余傲芝（WWWINGGG飾）和何淑馨（EKEE飾）從少女時代到步入中年的成長點滴，不單與聽眾回顧香港八、九十年代的流行曲和事跡，也鑄成聽眾的一段珍貴回憶。《最好的時光》分成三季播出，全長達65集，全劇於2009年8月7日圓滿結束，而兩位主角EKEE和WWWINGGG也先後離開叱咤903，展開人生另一篇章。 今年適逢《最好的時光》播畢10周年，劇團「三角關係」將《最好的時光》改編成舞台劇，12場舞台劇全數爆滿，可見聽眾仍對這部廣播劇念念不忘。《最好的時光》主角們早前接受《香港01》訪問，暢談十年來的變化、《最好的時光》綵排花絮，對舞台劇和未來願景等。

由EKEE和WWWINGGG製作和聲演的《最好的時光》廣播劇2008年首播，並於翌年終映。（《最好的時光》廣播劇劇照）

《最好的時光》10年後搬上舞台，EKEE和WWWINGGG擔任主角。（《最好的時光》舞台劇劇照）

經典廣播劇搬上舞台 感嘆10年人事幾番新

《最好的時光》2009年播畢後，EKEE和WWWINGGG踏出商台門口後，各自開出屬於自己的一片天，一個成為塔羅師，而另一位就榮升兩女之母。今年《最好的時光》搬上舞台，不止讓大家回味這部經典廣播劇，同時亦是她們回顧過去10年的時機。

Q：記者 E：EKEE W：WWWINGGG

Q：《最好的時光》相隔十年放上舞台演出，各位演員心情如何？

E：心情是不緊張，但又覺得「挺好的」，因為有人發起（改編成舞台劇），我不會無緣無故自己發起，因為我沒有擁有劇團等資源，但有人發起的話，我就答允參與了。

W：其實是挺開心的，因為我想《最好的時光》這套劇對「妹妹妹妹」這個組合是具代表性的作品，很多粉絲都會說「我聽了很多次，就算長大了，我都會從某處再找回來重溫數次，仍然覺得很感動」而我們撰寫劇本和演繹的時間都覺得很感動，所以能夠有機會演出是非常高興。

Q：《最好的時光》舞台劇12場全數爆滿，你們希望Re-run或到其他地方巡演嗎？

W：當然是想的，因為有很多朋友（得悉舞台劇上演）比我們更興奮，我們一知道這個消息，朋友震驚地說：「真的嗎？！可以立刻幫我買票嗎？」當我通知他們還沒開始內部售票時，他們說：「不要吧！先幫我留着，我真的怕沒有票！」我真的沒有誇張演繹。我有點想不到我會成為別人的集體回憶，因為我和EKEE在電台工作的日子相比前輩，或現在任職電台的人較短，不是工作了十多年，能夠有一件事成為別人的回憶，自己也很驚喜和開心。

《最好的時光》能夠搬上舞台，兩位主角當然非常興奮。（《最好的時光》舞台劇劇照）

Q：這十年來最大改變是甚麼？又有甚麼事情沒有改變？

E：現在才真正感到自己是大人，雖然10年前，年紀上已是成人，但當時仍是為上班奔波勞碌，整個人沒其麼靈魂，而以前家人在加拿大，只能在遠處支持我，那時我像在一個洞裡工作和生活；現在沒有在那裡（商台）工作，自己探索世界後，父母也回香港了，我開始覺得要對他們好一點，要為他們做點甚麼，令他們生活好一點。以前我腦裏只有我自己，現在多了一些......不是壓力，而是責任感。

W：我明顯生了兩個女兒。當了媽媽實在逼你改變很多事情，特別是以前不需要為大家着想，每件事都隨心所欲，想幾點起床就幾點起床，但現在要是定了7點鐘起床，麻煩你就要立刻起來煮早餐。我想這10年來最大的發現，就是以前認為自己甚麼也不可能，其實你有無限的力量，還有你能做的是比你想像中更遠更多。整天說父母要發掘小朋友的潛能，對不起，其實是小朋友發掘你的潛能，令你變成另一個自己。

阿Wing已搖身一變成為兩女之母，不過她強調現在仍有抱負和夢想。（葉志明攝）

EKEE則變成塔羅師，為各位女性解答愛情疑難。（葉志明攝）

濃縮廣播劇難度高 全新陣容參與演出

《最好的時光》廣播劇全長65集，當時由張敬軒飾演男主角陳裕恆，又有周柏豪、黃貫中、吳君如、蘇玉華、張繼聰、林二汶、方大同等人聲音演出；而舞台劇版則由全新演員陣容參與演出，導演馬志豪更需要將65集廣播劇，濃縮成2.5至3小時舞台劇，想必當中難度相當高。

Q：要將65集廣播劇濃縮成近3小時，必定很困難吧？

W：導演除了將之前65集濃縮成他渴望的兩個半小時演出，其實已經很困難，加上經過十年，他想在故事加插余傲芝和何淑馨長大之後的故事，畢竟他是個男人，他有詢問我作為女人，遇到某種情況會有甚麼想法，雖然我們不是撰寫劇本的人，我們也加入了不少自己的想法。

E：我見他（馬志豪導演）將大家可能記得的片段合情理地（編排），他能照顧到那些沒有聽過廣播劇的人，即是事前不知道劇情也能理解內容。

W：每次他成功將劇情縮減5秒的話，我們都要拍掌歡呼「嘩！慳咗呀！」

（記者：節省5秒有如此開心嗎？）

W：因為不停省下去就有很多時間

E：我看劇本，有些對白和以前一樣，閱讀時感到非常有趣。

W：我記得我們第一天看劇本時，別人常說「回憶返晒黎」，我發覺真的有那種回憶湧上心頭的感覺，真的很震撼。

《最好的時光》廣播劇陣容星光熠熠，其中男主角陳裕恆一角由張敬軒聲演。（《最好的時光》廣播劇劇照）

2008年《最好的時光》廣播劇之劇照

+ 8 + 7 + 6

Q：今次演出除了EKEE和Wing，其他都是全新陣容，你覺得以前和現在的陣容相比，感覺有甚麼分別？

W：我不會將兩批角色作比較，當時的我，和現在的我已經很不一樣，所以拿以前的角色和現在的角色比較是有點不公平，就算我再找軒仔演陳裕恆已經很大分別

E：以前的陣容是很多人，因為有時候有人來到電台，我就會抓他去錄音，所以以前的歌手是演回自己，今次的角色主要圍繞兩個女孩的核心人物

《最好的時光》舞台劇由全新陣容參與演出，包括胡希文、黃雪燁、ERROR的Dee哥，以及903 DJ阿正。（《最好的時光》劇照）

Q：你們覺得《最好的時光》是屬於余傲芝和何淑馨的故事，還是整個香港的故事？

W：很貪心的說，兩者皆是，絕對是說余傲芝和何淑馨的故事，但裡面所發生的事，那個年代成長的人都有經歷過，例如那個年代所有小朋友都會抄歌詞，每個人都會聽着收音機入眠等。

E：我想現在這個年代也是做差不多的事，不過他們是把歌詞截圖，然後上載到Instagram，我常常在Story看到，做的事差不多，但是用不同的科技。

W：我想一直沒變的是，音樂、流行曲對於那個年代的年輕人來說，就是很有紀念價值，或很具代表性，我們常常說「我們那個年代的流行曲是最動聽的」、「是我們小時候聽的才是最動聽的」。每一個人成長都經歷這件事，絕對不是現在的音樂不動聽，只不過是我成長了，流行曲是我年輕年代的紀錄。

Wing認為《最好的時光》既是兩位女孩的故事，亦是印證八、九十年代香港的點滴。（葉志明攝）

Q：你們覺得10年後的自己會是怎樣？

E：我想起10年前的自己，和現在的自己，我的進步也算頗大，性格沒那麼灰暗和變得開心一點，當然這10年要經歷很多東西才會變成這樣，如果照着這個進程來看，我的下一個10年會變得很好，但我不知道會變成怎樣，因為我10年前也不知道自己會變成塔羅師。我那時候離開公司，不知道會自己做什麼，就是而家最流行的「裸辭」。

W：這10年的經歷告訴我，其實你不需要計劃太多，到時候你就會知道（發生什麼事），你只需要預備心情接受任何事，不要輕易去抗拒，不要那麼容易覺得事情沒有可能，這一刻你一定想不到10年後的自己會怎樣，因為這件事遠超你想像中的模樣

EKEE有感過去十年成長不少，所以她相信未來十年的自己會越來越好。（葉志明攝）

Q：你們希望透過《最好的時光》，向觀眾傳達甚麼訊息？

W：一定是集體回憶，就像我們重溫軟硬天師一樣，除了回味他們的搞笑對話外，你還會想起當年每個星期六夜晚準備聽收音機的心情，這些東西反而是最珍貴，我也想入場的人除了勾起過往的回憶外，也會想起這10年來發生過甚麼事，成長了多少。

E：我不知道觀眾會不會回想起某些朋友想找回他們，和他們再次聯繫，你知道大家長大，會因為工作家庭而分開，原本好端端沒什麼事的友誼會斷開，我希望他們會有這些觸動。

《最好的時光》12場全數爆滿，兩位主角當然希望可以重演，而近日「三角關係」亦確定將於十月載譽歸來。（葉志明攝）

後記：

《最好的時光》劇組接受訪問之時，舞台劇剛開始排練，亦未公布重演消息，直至日前《最好的時光》探班採排，正式公布10月載譽重演，相信今次能夠滿足一眾未能成功撲飛的《最好的時光》廣播劇迷了。