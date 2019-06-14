【倚天屠龍記】祝緒丹疑有男友　戀情曝光男粉絲心碎：不是真的吧

無綫熱播內地劇《倚天屠龍記》捧紅趙敏（陳鈺琪飾）同周芷若（祝緒丹飾），紅遍大江南北的她們成為不少男士心中的「女神」。不過正因為人氣高企關係，一舉一動自自然然備受觸目，近日祝緒丹就被踢爆公然在街上與一男子打情罵俏，對方還不避諱地跪下幫她綁鞋帶同時又出手摸她屁股，親密的互動不禁令人猜測該男子疑就是她男朋友。當消息傳開之後搞到不少男士心碎，直言接受不了非常難過，睇嚟祝緒丹要出來回應安撫一下粉絲先得喇！

祝緒丹因為周芷若紅遍兩岸三地。（《倚天屠龍記》微博圖片）

點擊睇更多祝緒丹被摸屁股照相同其他靚相：

+ 9 + 8 + 7

現年27歲的祝緒丹因為有個好老闆楊冪，在她的提拔之下一劇接一劇，慢慢從配角爬上女主角地位，最終憑周芷若一角令她演藝事業達到高峰。而她亦成為楊冪旗下排第二位最紅的女星，僅次於「一姐」迪麗熱巴。

據內地媒體指出，就在近日她被影到身穿一襲黑色外衣，並戴上漁夫帽顯得十分低調地出現在北京某餐廳。當中除了她之外身邊還出現一男一女，同時地他們二人亦是戴上帽。就在他們三人用完餐之後，男方就開車準備離開，此時祝緒丹並無同同行女子選擇坐後座，而是直奔坐副駕座有如女主人似的。就在他們落車之後就齊齊走去玩密室逃脫遊戲，途中祝緒丹的鞋帶鬆脫，該男子就第一時間跪下幫她綁好，之後大家並列向前走男方還主動手摸她的臀部，而她第一時間作出反射條件推開，之後此男子再次手摸她就無避開，還傾得好開心添！或者有一些人會覺得可能是好朋友而已，但其實好朋友之間都要分明「男女授受不親」的道理，相信大部份女士都不會無緣無故被男友人摸臀吧？所以由此證明他們疑是男女朋友，而另一女友人極可能只是用作掩飾而已。

祝緒丹被爆出同該男子是男女朋友。（熱門青春影視圖片）

男子幫她綁鞋帶。（熱門青春影視圖片）

而視祝緒丹為女神的男粉絲一聽到這個消息即刻心碎，表示非常難過，網友紛紛留言：「沒想到那麼快就有男朋友了」﹑「心裡還是有點難受」﹑「這一切不是真的吧」……總覺得在事業剛紅之際就爆出戀情，絕對會影響她的人氣同事業。而有另一批網友就認為她好難唔承認該男子是男朋友，皆因摸臀這種如此親密的動作就已經是一大證據，目前就只等她回應。

男粉絲聽完祝緒丹疑有男朋友消息之後，就非常心碎難過。（《倚天屠龍記》微博圖片）

而對於該男子網上就盛傳是兩大鮮肉演員孫博豪同陳若軒其中之一。孫博豪不但同祝緒丹同年而且更同是中央戲劇學院畢業，二人在2017年《畫心師》中合作認識，在劇中有不少對手戲。而1994年出生的陳若軒同是畢業於中央戲劇學院，但他們二人沒有任何合作。無論該男子是誰都好，祝緒丹曾接受訪問時講過，找男朋友一定要找風趣﹑幽默﹑陽光同專一的，相信疑似男朋友的該男子有齊晒這一些條件吧！

孫博豪同祝緒丹在《畫心師》合作過。（微博圖片）