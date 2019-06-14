朴有天首審喊住認罪求情　檢方要求判監一年半加罰款140萬韓圜

韓國歌手朴有天上月3日，被控與未婚妻黃荷娜一同吸食及買賣毒品，而被綁上警繩及手銬送到檢察廳進行調查。今天（14日）朴有天於水原地方法院，就涉嫌違反《毒品管理法》的進行了首次審判。由於審訊以非公開形式進行，因此粉絲擠滿法庭門外，加上大量記者採訪，現場情況擠擁。

根據韓國傳媒報道，朴有天今天穿上囚衣出席非公開審訊。記者指朴有天承認所有指控，而律師亦有幫忙求情。被問到接觸毒品的原因，朴有天說：「2016年因捲入性侵官司而處於疲憊狀態，期間雖認識黃荷娜並有結婚的念頭，但已到了無法正常生活的地步，度過了非常辛苦的過程。」除此之外，朴有天早前提交過兩份悔過書後，今天再提交了請願書。朗讀內容的朴有天，邊流眼淚說：「看到被拘留後，大家擔心並流着眼淚的樣子，我無法估計相信我的人，會因我的過錯而產生如此的大失望。」表達自己犯下了滔天大罪的歉意。

朴有天今年曾開記者會，表明自己從未吸毒，大話令網民大跌眼鏡。（topstarnews）

對於首次公審，朴有天雖承認所有指控，可是檢方認為仍有少部份與黃荷娜的證供不同，同時亦令在起訴過程中的犯罪嫌疑增加。因此檢方要求法庭判處朴有天1年零6個月有期徒刑，以及140萬韓圜（約9300港元）的罰款；如朴有天被判緩刑，則要求監外保護觀察。有關朴有天案宣判公審，將於7月2日，韓國時間早上10時進行。

2016年朴有天曾捲入性侵官司，之後又再被指打前未婚妻黃荷娜。（Sports Today）