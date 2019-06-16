【阿拉丁．多圖】印度女神Tara差半步演茉莉　魅力更勝娜奧美史葛

迪士尼真人電影《阿拉丁》自上映以來一直好評如潮，觀眾不但指飾演的精靈韋史密夫（Will Smith）入型入格，更大讚飾演茉莉公主的娜奧美史葛（Naomi Scott）極度屈機，不但樣子甜美兼身材火辣，更有一副好歌喉，其獨唱電影插曲《Speechless》更是一聽難忘。不過，原來娜奧美史葛並非女主角唯一人選，當時與她擊敗2000位候選演員的還有她，來自印度的Tara Sutaria。

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在孟買出生、成長的Tara本身已經是頗有名氣的波里活（Bollywood）演員，即使娜奧美史葛有《阿拉丁》加持，Tara的人氣絕對不比對方低，單計Instagram追隨者人數，兩人均坐擁190萬粉絲，絕對稱得上旗鼓相當，而且Tara比起娜奧美史葛更有多出兩大優勢，第一是年齡，Tara現年只有23歲，比起今年26歲的娜奧美史葛細兩歲，更具長玩長有的青春活力；第二是身高，1米68的Tara比娜奧美高1cm，而且擁有一雙逆天長腿，非常養眼。

其實Tara與娜奧美史葛一樣並非正宗印度人，因為她出身於帕西人家庭，即是1000年前移居印度、信奉瑣羅亞斯德教（俗稱拜火教）的波斯人後裔。（劇集《Student of the Year》海報）

當然，飾演茉莉公主一角最重要的都唱得，而Tara絕對合資格有餘，7歲已經成為專業歌手的她便有大量劇場演唱及比賽經驗。為何最終由娜奧美史葛爭贏近乎完美的Tara？好可能是因為Tara的印度口音比較重，而且樣貌不及娜奧美史葛硬朗。不過，Tara沒有因此而灰心，接受訪問時更指自己已經成為娜奧美的粉絲：「我睇咗套戲3次咁多！」又指之前兩人同在倫敦為角色受訓、參加工作坊，絕對是超現實的美好經驗：「因為大家都係由細睇迪士尼動畫到大！」

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