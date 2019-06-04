【阿拉丁】迪士尼公主身體都有呢個缺憾　暗藏玄機區分好壞角色？

迪士尼真人版電影《阿拉丁》上映後獲得不錯評價，更在全球掀起公主熱潮。其實，不少粉絲都是看迪士尼的動畫長大，不知道大家又有否留意，原來大部分公主角色，她們的這個身體部位都有所缺憾，更有網民指，似乎是一個隱藏關鍵去顯示角色是忠是奸。

迪士尼真人版電影《阿拉丁》上映後獲得很不錯的評價，在全球掀起公主熱潮。（《阿拉丁》劇照）

經典故事《阿拉丁》的真人版電影上映後，令戲中男女主角，兩位新生代演員文拿馬蘇 (Mena Massoud) 和娜奧美史葛 (Naomi Scott)在全球爆紅。當中飾演「茉莉公主」的Naomi，憑着年青貌美以及動聽的歌聲，尤其受影迷喜愛。

到底一眾公主缺乏了身體上哪個部位？（《無敵破壞王2：網路大暴走》劇照）

一眾公主身體上都有這個缺憾

其實迪士尼出了很多位公主、王子，繼早前有粉絲留意到大部分迪士尼角色都是沒有媽媽，原來大部分公主在身體上都有一個共通點，她們都是沒有指甲的。1937年的《白雪公主》是迪士尼首部經典動畫長片，無論是超過80年前登場的白雪公主，抑或是之後的灰姑娘、睡公主、花木蘭、茉莉公主、小魚仙等，細看之下都可以發現，她們是沒有指甲的。

邊位公主係無指甲？

+ 18 + 17 + 16

有冇指甲係暗藏的玄機？

但又有網民就發現，《白雪公主》故事中的反派，那位惡毒的後母皇后，不只是有指甲，更似乎是幫襯過美甲服務，塗上了指甲油。《仙履奇緣》裡的反派Lady Tremaine也一樣，還有幾套公主電影的奸角也有同樣的情況。於是，大家就好奇，難道這是迪士尼的暗藏的玄機，讓大家去區分，好壞的角色？

反派就有指甲？

+ 3 + 2

但其實也有一些例外，如《美女與野獸》的貝兒（Belle），雖然她在動畫中，大部分時間都沒有指甲，但後來有段情節，就發現Belle是有指甲的。另外，在小鎮上的萬人迷Gaston，又是有時候有指甲，有時候沒有指甲。

翻查過去的公主動畫，​大部分公主的確都是沒有指甲，但也有些少例外。所以其實可能只是大家想得太複雜，事關如果要為每位角色都畫上指甲，很可能會增添多少的成本。所以在不影響動畫的故事下，忽略了指甲這個小細節，就可以較省時省力吧！