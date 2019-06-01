【阿拉丁】遇超萌小粉絲詢問魔法問題　「精靈」韋史密夫暖男妙答

迪士尼《阿拉丁》真人版電影上映後大獲好評，當中飾演「精靈」（Genie）的韋史密夫（Will Smith），以及「茉莉公主」的娜奧美史葛（Naomi Scott）的造型，成為大家茶餘飯後的話題。鏡頭前的Will Smith是一個活潑而又具喜感的荷里活超強影星，但原來現實中的他也全無架子，育有三名子女的他，更是一名十足的暖男。

「精靈」（Genie）的韋史密夫（Will Smith）為小妹妹細心講解︰「點解自己而家冇魔法」。（IG截圖 / willsmith）

話說，在日前《阿拉丁》洛杉磯首映禮上，一對可愛的4歲小姐妹Emma和Mila Stauffer就站在紅地氈旁等待自己心愛的電影角色出現。當飾演「精靈」的韋史密夫出現時，天真爛漫的小妹妹就問他一個問題：「你的魔法呢？」暖男韋史密夫就這樣回答這對小妹妹：「我的魔法在哪裡？其實是這樣的，身為一個精靈，在公眾場合時是不能用魔法的。因為不能讓大家知道我是精靈，所以在公眾場合我需要假裝我是一個普通人。因為人們會害怕精靈以及魔法。妳們知道我是精靈，但現在我是不能用魔法的。」

韋史密夫（Will Smith）在電影《阿拉丁》中飾演「精靈」（Genie），播出後大獲好評。（《阿拉丁》劇照）

飾演「精靈」（Genie）的韋史密夫（Will Smith）在戲中十分搞笑鬼馬。（《阿拉丁》劇照）

這對小妹妹聽到「精靈」的解釋之後，似乎相當滿意，繼續追問：「你的朋友在哪？」韋史密夫十分有耐心回答問題：「我的朋友在哪？茉莉公主（Naomi Scott）在那邊，妳們有看到她嗎？」其中一位小妹妹：「看到！」韋史密夫：「她很漂亮對不對？」另一位小妹妹說：「我還沒遇到她！」韋史密夫：「喔，妳還沒遇到她？妳們想去找她嗎？」小妹妹：「想！」韋史密夫：「來吧，我帶妳們去找茉莉公主（Naomi Scott）。」隨後韋史密夫就帶了兩位小妹妹去找茉莉公主了。該片段還被一旁的媽媽拍攝下來，並放上了IG專頁（同時韋史密夫也放在了自己的IG上）。不少網友都稱韋史密夫是一個暖男，沒有破壞小妹妹的童真之餘，又大讚他是一個完美好爸爸。

Emma和Mila Stauffer呢對小姐妹真係好得意！