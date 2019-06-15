【我最愛的女人們】奶奶瘋狂指責唔開電話　蔡少芬忍唔住開口投訴

內地真人騷綜藝節目《我最愛的女人們》大受歡迎，透過每一次的出遊探討世界上最大的難題之一「婆媳關係」。四個家庭中最受關注的莫過於蔡少芬（Ada）一家。就在最新一期中，飽受委屈的Ada終於忍不住口向奶奶同張晉投訴，指責他們一點愛心都無，只係瘋狂責罵她搞到她非常不高興。網友們見狀都一致大讚Ada情商高，直接當面講實在太強了。

蔡少芬在這個節目中話題度最高。（《我最愛的女人們》微博圖片）

事緣就在上一期中，四個家庭去到西班牙旅行，而節目組就事先不帶他們回到酒店，反而只是給予一張地圖要他們靠自己能力去到目的地。就在找了一段時間之後，Ada一家三口仍然徘徊地找，於是她就提出分頭找的策略，同張晉兩母子各自找酒店。但張晉媽媽其實是非常不同意的，沒想到之後他們同Ada失聯，而搞到張晉媽媽邊走邊話她，指她不應該分頭找酒店，到後來張晉就找到酒店，但眼見老婆仍未到達他就瘋狂打她電話先找到她，一家人先團聚。

Ada主張分頭走，但奶奶好似不滿。（《我最愛的女人們》截圖）

沒想到經歷一段失聯之後，張晉同其媽媽不是第一時間作出安撫同關心，反而是不停嘮叨她指責她：「你應該看看電話。你說要分的時候我就在說可不可以有電話，你的電話能打通嗎？關鍵是你分開的時候那個圖片也沒有…」張晉又接著說：「就其實這樣走最最不好的，你在這進去我在這進去那這樣就錯開了，那怎麼可以找得到。」母子二人你一言我一語搞到Ada心情相當不開心。

到最新一期Ada一家人坐下來吃飯的時候，她終於忍不住口講出當日感受，不過她就不是用怒氣沖沖的態度去指責，反而是用撒嬌態度投訴他們母子二人：「你們見到我還罵我，你一點愛心都沒有。媽媽就不停埋怨我，說我沒有聽她說為什麼不開電話？」但張晉媽媽仍然強調要開電話：「我覺得我們不應該關了電話。」她不覺得是責罵。之後Ada就反駁：「那你覺得他們可以通知我們嗎？就算不關他們事也不可能幫我們接電話，總之就是你們一點同情心都沒有，已經那麼可憐了還不同情我一下，還不停地罵我。」此時氣氛相當沉重，就在這個時候張晉出馬講一句「是埋怨」，Ada先笑翻，一家人笑作一團。

母子你一言我一語不停指責Ada。（《我最愛的女人們》截圖）

網友眼見Ada勇於向老公同奶奶發言都十分佩服，直指她情商高，網友紛紛留言：「直接當面說很好」﹑「把不滿說出來真的難得」﹑「撒一點才是最好的緩和場面」…又令不少太太們學到新招喇！