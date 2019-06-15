蔚雨芯投資近百萬賣私處保養品　親做白老鼠望三個月內回本！

出名身材正的蔚雨芯回復自由身一段時間，即宣布與小學同學合資近百萬成立美容品牌生意，首個推出的產品更是話題十足的女性私密處保養品「收陰丸」！蔚雨芯除了親自上陣做產品代言人，更試足產品兩個月做白老鼠。

現年25歲的蔚雨芯一直多棲發展，除了唱歌演戲，更投資不少生意。問到為何會做這門生意時，她就表示：「因為啱啱同我舊經理人公司完咗約，想有啲新發展。發現都市人好多女人都有婦科病，好多人唔知點樣醫又唔敢講，雖然都美容院有收陰機可以做，但我個人就接受唔到，覺得好污糟，當我有呢樣咁好嘅法寶嘅時候就好想分享畀大家。」

好成熟呀！（受訪者提供）

女人要對自己好啲！（IG圖片/@rainkywai）

蔚雨芯更為產品親身做白老鼠，她稱：「之前好多朋友叫我試，咁我試完之後嚟M舒服咗，唔會面青口唇白，而點解有呢個諗頭就係因為媽媽爸爸由細到大都灌輸好多生意知識畀我，所以都好多謝佢哋。（試咗幾耐？）2個月，朋友就用咗半年。（投資咗幾錢？）今次投資近一百萬，未過一百萬所以大家唔洗咁誇張。」而蔚雨芯對於這門生意亦信心十足，更稱希望三個月內會有過百萬營業額，年尾開實體店。

做生招牌！（IG圖片/@rainkywai）

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至於去年被指暗交馬來西亞家族逾千億資產「超級富二代」男友，她就稱：「感情生活唔理咁多，遲啲先算，多謝大家關心。（被爆年紀輕輕有千萬樓揸手，怕唔怕會嚇怕追求者？）多謝我咁多年嘅努力，用好少首期去買咗一層樓，我仲供緊，唔好斷章取義。雖然層樓已經算到2千萬，可能我會放咗佢呢，都係一個投資嚟。」