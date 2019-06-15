名媛嚴紀雯有文詠珊何超盈陪出嫁　戴過百萬巨鑽貴氣逼人 　

仁濟醫院前主席嚴玉麟愛女嚴紀雯（Carmen），與家族經營建材生意的男友Jeffrey Char拉埋天窗，閨蜜文詠珊（Janice Man）和腹大便便的賭王千金何超盈分別擔任伴娘和姊妹，一對新人於昨日已經進行了傳統的接新娘以及斟茶儀式，同日下午舉行註冊結婚儀式和酒會，今日（15日）在香港舉行百萬婚宴。

名媛嚴紀雯（Carmen）在閨蜜文詠珊和賭王千金何超盈陪伴下出嫁，昨日與老公Jeffrey Char註冊，今日舉行盛大婚宴。（陳志嵐攝）

新娘 Carmen穿上一襲鑲滿水晶的超長拖尾露背婚紗，簡約髮型配上一對鑽石耳環，還有戴在無名指上價值約150萬、約4卡三邊鑲鑽奢華巨鑽，由頭閃到落腳，貴氣逼人。Carmen 和老公Jeffrey Char大約下午5時左右會見傳媒，更應要求兩度錫鍚，非常Sweet！

Carmen 和老公 Jeffrey Char 應傳媒要求錫鍚，好Sweet！（陳志嵐攝）

賭王千金何超盈昨天因事未有出席，今天頂着大肚也要做姊妹，見證好姊妹的幸福。而最美伴娘Janice Man穿上香檳金色的修身晚裝，靚得嚟不會搶到新娘鏡，她一連兩天都為好姊妹打點，認真唔話得！Janice 接受傳媒訪問時，指已經找了Carmen擔任自己婚禮的伴娘，她為新娘子挽了兩天裙，到時就輪到她了！

Janice Man 笑指到自己結婚時，就輪到Carmen為自己弄裙擺了。（陳志嵐攝）