【臉紅的思春期演唱會】唱英文歌夠驚喜　落台近距離見香港粉絲

韓國音源強盜臉紅的思春期昨天（15日）在香港舉行演唱會「2019 BOL4 ASIA TOUR <BLOSSOM> IN HONG KONG」，兩位成員安智煐和禹智潤準備了大量歌曲外，二人有趣可愛的互動，相信也成功讓香港粉絲認識到她們的另一面。

昨晚臉紅的思春期帶來了《Travel》、《Some》和《Galaxy》等代表作，唱到新歌《Bom》時，現場粉絲更齊心叫起應援口號，令到安智煐不小心笑場。聽到香港粉絲每首歌都跟著唱，兩人都表示開心又驚訝。除了組合的歌曲，兩人亦有翻唱Ariana Grande的《thank u, next》，令粉絲非常驚喜！其後臉紅的青春期向台下粉絲拋禮物，為了照顧後方的觀眾，安智煐更走到台下繞場一圈。她講到：「剛才下去到很遠的後方，能夠近距離見到大家所以更加開心。」

＊安智煐為了照顧後排粉絲，特別走到台下繞場一周。（網上圖片）

為了答謝臉紅的思春期來到香港，粉絲特別準備了手幅及驚喜影片應援。心情非常好的二人，又走到台下向粉絲借手幅，可愛地跟著翻譯用廣東話讀出手幅的字句。雖然兩人不敢相信香港粉絲的用心準備，但仍一直在台上講感謝的說話。去到演唱會尾聲，安智煐和禹智潤搞笑地教粉絲「不要走」的韓文，請粉絲幫忙叫Encore。作為是次亞巡的首站，她們直言覺得非常幸福，約定香港粉絲下個演唱會再見。

「臉紅的思春期演唱會」其實精彩花絮：