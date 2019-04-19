【飛人類之吻】降頭師練飛頭降身首分離　吸血最怕遇上一種植物

出外旅行，總會抱著寧可信其有的心態，例如住酒店不要入住尾房，打開抽屜看看內裡的聖經有否揭開等等，而到泰國旅行一直有個傳聞，指導遊會提醒大家夜晚千萬不要企近窗邊，小心會看見飛過的人頭，其實這就是泰國流傳多時的「飛頭降」，而近日一齣電影《飛人類之吻》，就是借用了這個都市傳說，拍成了一個淒美的愛情故事，但真實的飛頭降卻相當恐怖，當地人更聞之色變，下文為大家揭開這個傳說的神秘面紗。

阿來跟阿珊青梅竹馬共同生活，但阿珊卻一直隱藏著一個驚人秘密。（網上截圖）

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泰國電影《飛人類之吻》，戲名帶點《惡作劇之吻》的味道，而這亦確實是一齣青春愛情電影，講述二戰時期一個村落，少女阿珊跟青梅竹馬的男友阿來共同生活，但原來阿珊一直隱藏著一個秘密，她因為被邪靈「飛頭鬼」附身，每晚頭顱會跟身體分開，而人頭連內臟會四圍飛，尋找獵物吸血，阿來雖然知道阿珊的秘密，卻反而幫她隱瞞，希望過上平凡生活。想不到阿珊的真身被村民發現，更要殺之而後快，究竟最後阿來和阿珊能否扭轉悲慘命運？在此先賣個關子，但該片已成為本年度的泰國票房冠軍，大收2千萬港幣票房。

女主角每晚都會身首分離，飛頭會四圍吸血。（網上截圖）

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《飛人類之吻》故事靈感來自泰國都市傳說「飛頭降」，顧名思義，是降頭的一種，傳說中降頭師要修練這種邪術，頸部例必有一條血痕，而眼白位置亦會有異常血紅，所以他們長年戴上頸巾及墨鏡。降頭師每晚的頭部可跟身體分開，初階修練者頭部會帶著內臟，飛頭每晚都會吸血，飽餐後即會飛返跟身體結合，若然天亮前不能身首合一，降頭師即會死於非命，風險相當高。

傳說中降頭師苦練飛頭降，功成後能長生不死，但若然飛頭未能返回軀體，則會死於非命。（網上圖片）

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當修練者功力再上一層，連弱點的內臟位置亦不用脫離，但會由吸血改為吞噬孕婦胎兒，所以說飛頭降實在是孕婦的惡夢，傳說降頭師功成後能長生不死。不過「飛頭降」亦有一個最大弱點，就是當身首分離後，身體將會不設防，只要毀滅軀體，降頭師只能等死。另外，村民會在家門外種植仙人掌或設置鐵絲網，當飛頭出現勾著不能離開，只能任人魚肉。但這些都只是都市傳說，信不信由你。