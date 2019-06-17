袁詠儀應采兒上節目互窒　究竟邊個係傳說中嘅大家姐？

圈中兩位辣媽袁詠儀（靚靚）和應采兒日前一齊參加內地真人騷《童言有計2》，節目主打探究孩子的內心世界，看見最真實的孩子，從而探索育兒真正理念的方式與方法，而靚靚和應采兒就在節目化身見習老師和小朋友互動！袁詠儀和應采兒的性格都出名直爽兼強勢，二人合作簡直火花四濺！

節目中，二人一見面，應采兒一如以往故意挑釁講道：「首先你要不要談一下心情，你有多麼榮幸能跟我一起錄節目。」，給靚靚來個下馬威！但靚靚當然不是省油的燈，立即反駁：「前面路口拐彎停一下，讓我身邊這個女生下車。」而靚靚繼續講道：「很喜歡你兒子，卻不喜歡你，我以為Jasper也會一起來，但是你兒子今天沒來，你其實可以走了。」，畫面超級搞笑！

二人化身見習老師同小朋友互動！（微博照片）

二人合作火花十足！（微博照片）

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然而應采兒亦不服輸，一本正經講道：「我們這次是當見習老師，Jasper的年齡跟這些孩子很相符，你的兒子已經長大了，你可能已經不合適這個節目了。」靚靚再反駁：「那就不一定了，我是過來人，你的經驗我都有，我的經驗你卻沒有，應該是我更適合這個節目才對。」這段話令應采兒再次啞口無言，很明顯，靚靚才是真正的大姐大。

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其實上年二人一家等人曾一同去旅行，在靚靚在微博發了一張旅行合照後，應采兒轉發了這條微博，還寫說：「傳說中比我還兇的女人……幸會幸會」，果然靚靚略勝一籌！

明星旅行團!(微博照片)