太妍@少女時代IG自爆飽受抑鬱症困擾：一直活於低谷之中

韓國女團少女時代成員太妍（又譯：泰妍）歌藝精湛，無論組合還是個人作品均紅透亞洲，然而，光輝背後卻隱藏着不為人知的痛苦。太妍日前在Instagram（簡稱IG）大玩「你問我答」，解答一眾粉絲問題，期間自爆患有抑鬱症，令SONE（少女時代粉絲）和K-pop迷非常擔心太妍狀況。

太妍雖然紅遍亞洲，最近卻坦言一直活於低谷中。（IG/@taeyeon_ss）

從太妍回覆的字裡行間中，感受到太妍狀態不佳，例如有粉絲問及太妍何時會更新其YouTube頻道，太妍表示：「這個嘛，好像限期停更。」又坦言近日過得不好，一直活於低谷之中，直至有網民語帶諷刺問及：「是躁鬱症嗎？嘖嘖」太妍就語重心長稱：「不是，正飽受抑鬱症煎熬，為了康復而努力接受藥物治療。」她又勸該名網民不要以歧視目光對待抑鬱症或躁鬱症病人，但粉絲聞言就非常擔心太妍狀況，紛紛留言問候。

太妍被網友語帶諷刺問及是否患有躁鬱症，太妍回應稱受到抑鬱症困擾，並希望對方不要以不友善的目光和語氣對待上述兩種病的患者（IG/@taeyeon_ss）

不少粉絲慰問太妍，太妍感謝大家關心，亦承諾會恢復過來。（IG/@taeyeon_ss）

未幾，太妍回應粉絲慰問，坦言因為大家的慰問而有好轉跡象：「我會好起來的，對不起讓大家擔心了，我覺得這也是彼此更加了解的其中一個過程，我會更用心加好好照顧自己。」相信無論SONE還是其他K-pop迷，都會祝願太妍早日康復。

希望太妍能早日走出低谷（IG/@taeyeon_ss）

太妍@少女時代近況