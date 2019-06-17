【3日2夜】拆解7個互動細節位　羅天宇、湯洛雯對答都有隱藏意思

《3日2夜》挪威篇於日前（6月15日）晚播出，由羅天宇、湯洛雯這對舊情人主持的這4集，在未播出之前就已經話題十足。羅天宇與湯洛雯自2014年相戀4載，至去年3月才正式分手。想不到，TVB又會安排他倆一同出埠拍攝旅遊節目，到底是TVB有意為之想重新撮合他們呢？還是巧合呢？除節目中介紹的吃喝玩樂景點外，其實倆人之間互動和對話中的細節位，都足以見得他們感情十分深厚。

羅天宇、湯洛雯這對舊情人出Trip，表現得十分曖昧。（IG圖片 / roxannetong）

鏡頭前，對比起好動活潑又多說話的湯洛雯，羅天宇就顯得格外安靜內斂，不過這一凹一凸的配搭也有好處，就是觀眾可以將注意力放在其中一人身上，由湯洛雯做主導，不會同時有兩位主持「搶對白」，看上去才不會感覺吵耳。再者，羅天宇本來就屬少說話而內向的男生，也沒有太多主持節目的經驗，所以當有對白（或講詞）說不上的時間，湯洛雯就會適時地幫她把句子說完，實在貼心而又有默契。

觀看絲毫不會覺得他們造作，一凹一凸的配搭十分之夾。（大會圖片）

節目中，他們之間有不少互動都十分有趣，例如一些看似玩開笑的對話，又或是一些貼心舉動，明眼人都看得出有種「朋友以上，戀人未滿」的氛圍。

以下為第一集中出現的7個互動小細節：

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