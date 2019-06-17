《Running Man》主持潮玩童顏濾鏡　宋智孝秒變黃飛鴻？

早前社交平台Snapchat之童顏濾鏡風行一時，不少藝人紛紛潮玩濾鏡，迅間「返老還童」，連帶韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》的主持人劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、全昭旻、梁世燦和池錫辰都跟風玩濾鏡，不過效果就因人而異啦！

昨日播出的《Running Man》中，一眾主持狂玩童顏濾鏡。（《Running Man》截圖）

昨日（16/6）播出的《Running Man》中，節目組向主持分享劉在錫喬裝成女人後，用童顏濾鏡自拍的相片，但Haha笑言和劉在錫的母親長得一模一樣，似乎突顯不了童顏效果；而Haha在濾鏡下雖然成功「返老還童」，但仍掩蓋不了其鬚根，看起來像是長了鬍鬚的小朋友。

《Running Man》節目組公開劉在錫「童顏」相，發現外貌與劉在錫的母親無異。（《Running Man》截圖）

池錫辰、宋智孝和金鍾國其後即場玩童顏濾鏡，結果發現池錫辰的外貌幾乎沒有變化，一如以往成熟；而宋智孝自拍時，童顏效果未見突出，反而其額頭變闊，被指看起來似黃飛鴻，連宋智孝看到成果也忍俊不禁；至於金鍾國的確成功變得年輕，但劉在錫卻笑指年幼版的金鍾國依然殺氣騰騰，令金鍾國非常無奈。總括而言，一眾《Running Man》主持之中，只有Haha和金鍾國成功「返老還童」了。

點解智孝笑成咁？（《Running Man》截圖）

原來濾鏡令智孝額頭變闊，與黃飛鴻無異。（《Running Man》截圖）

金鍾國的確成功反老還童，但就好重殺氣啦！（《Running Man》截圖）

《Running Man》主持玩童顏濾鏡會有咩效果呢？