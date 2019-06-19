美劇《別人眼中的我們》奪爛番茄95%　揭司法腐敗警方助紂為虐

近年因為影視娛樂串流平台已逐漸取代電視台節目，而大家對劇集的要求就愈來愈高，除了要提升到電影水平，亦對劇本的期望很大。近年大部分劇集都為了吸引劇迷眼球而加入各樣的娛樂元素，但如果大家喜歡《破案神探》（Mindhunter）、《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）等，注重文戲同時真實感較重、緊扣歷史與人文關懷的劇集是閣下那杯茶，相信大家必定會對Netflix全新原創劇《別人眼中的我們》（When They See Us）感興趣。劇集於5月31日在Netflix上架後，成為該串流平台最多人觀看的原創劇集，並在爛番茄奪得95%新鮮度的好成績。

《When They See Us》上架後，分別在IMDb及Rotten tomatoes奪得9.1和95%的高分。（劇集海報）

改編30年前紐約白人遭強姦真人真事 5名少年陷冤獄

《When They See Us》改編自發生在美國的真實案件，劇情主要講述1989年4月19日一名在中央公園（Central Park）慢跑的白人女子遭襲擊及強姦後重傷昏迷。案發後，警方表示已經逮捕數名疑犯，及後五名年齡介乎14至16歲黑人及拉丁裔青少年，包括Raymond Santana Jr.、Yusuf Salaam、Korey Wise、Kevin Richardson及Antron McCray，在沒有足夠證據下卻被指控強姦該名白人女子，分別被判6至13年不等的有期徒刑。直至2002年，一名連續強姦殺人犯在被捕後突然承認自己才是當年的真兇，這些無辜年輕人才無罪釋放。

劇集改編自1989年發生的真實案件，揭露了美國警方「砌人生豬肉」的惡行。（劇照）

劇本偏重描述美國警方威迫疑犯作假證供

劇集放了較多的篇幅去描述當時美國警方，如何用暴力去威迫5名青少年作假證供。首先，警方已經假設了5人有犯罪，就算在供詞及現場證據不符的情況下，因為急着要破案，而為5人編出「合理解釋」自圓其說。然後，在長時間禁止他們飲食及睡覺的狀態下，再誘騙五人及其父母只要簽名就能解決事情，最後在庭上無奈承認犯下襲擊及強姦的罪行。

在5名青少年當中，只有Korey和Yusuf是朋友，其他3人根本互不相識，當晚只因碰巧到公園走走及跟朋友們玩樂一下，就被警察帶會分局「協助調查」。5人成為警方「最佳嫌疑犯」的主要原因是，當時美國貧富懸殊得很嚴重，犯罪率高企，令上流社會認為窮人就是罪犯，加上5位主角都是有色人種，讓警方有機會合理化他們的「罪行」。

當年美國社會出現嚴重的歧視，令黑人經常受欺凌。（劇照）

劇本流暢 直接道出5位主角的憤怒與無奈

導演兼編劇Ava DuVernay說故事的方式簡單直接，劇情非常流暢，沒有任何不合理及過份花巧的情節。看到5位主角的說不出的無奈、憤怒及內心的掙扎，儘管他們的家人及朋友如何爭取都無能為力，只能向現實低頭，觀眾的情緒就很自然地被牽着走，令人很想為這個不公平的司法制度及社會發聲。當主角被判刑後，雖然在獄中的生活非常艱苦，不過DuVernay並沒有將焦點放在這裏，反而著重描寫主角出獄後如何努力融入社會。

這宗案件是當年美國司法體系歷史上最嚴重的錯誤判案，《When They See Us》將當年5人坐冤獄的真相公開，揭露當年司法體系的腐敗，在白人主導的社會中，種族歧視和偏見存在多年的嚴重問題。看完此劇，相信會令觀眾反省，當大家看到跟自己背景和種族不一樣的人，根本不應將既定形象及框架套在別人身上，並學懂欣賞好的一面。

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