【切爾諾貝爾】核災都未係最得人驚？　揭開極權體制下的恐怖真相

雖然不少電視劇集觀眾因為《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季的表現對HBO感到不滿，或是決定在這部劇集完結之後立刻停止訂閱該頻道，但那些願意繼續留下來的觀眾，其實也能等到好劇。《切爾諾貝爾》（Chernobyl）悄悄成為電視史上評分最高的劇集，由於這部迷你劇的爆紅，那場80年代中期的切爾諾貝爾核災再度引起大眾關注。

《切爾諾貝爾》於爛蕃茄獲得95%新鮮度，觀眾分數則獲得98%接近滿分的好評。（爛蕃茄截圖）

有些觀眾或許會好奇，自己在看完6月3日播出的完結篇後，能夠從中得到甚麼樣的訊息？對此，本劇執行製作Craig Mazin針對他所認為的重點侃侃而談。

核能並非反派、《切爾諾貝爾》教我們為真相而戰

「我們當中那些將真相視為珍寶，而不是單純追求某種慰藉或是故事的人，勢必得要為此而奮戰，這就是這部迷你劇教我們的事。如果你停止了奮戰，我可以向你保證，切爾諾貝爾事件將會重演。我並不是單指另一次的核災。核能本身並不是這部劇集的反派，而是體制下謊言的代價。對於這點，Emily Watson在劇集中的角色是我個人最喜歡的一位。我們必須要有否定的自由、表達異議的自由，即使這個想法不會受到歡迎。」

劇中由Emily Watson所飾演的核物理學家Ulana Khomyuk。（《切爾諾貝爾》劇照）

雖然Craig Mazin並不認為另一場類似切爾諾貝爾事件的核災會再發生，但他認為人們接下來將會面臨更多由「體制下的謊言」層層包裹的重大事件，而這些謊言將會加深事件的嚴重性，讓一切變得更糟。這的確是個引人深思的想法，尤其是出自一位花費大量時間才將切爾諾貝爾事件搬上電視呈現的製作人。

Craig Mazin認為人們將會面臨更多如劇集《切爾諾貝爾》中所出現的，許多「體制下的謊言」。（《切爾諾貝爾》劇照）

為何Craig Mazin這位製作人，會如此深信劇集《切爾諾貝爾》中所描繪的狀況是有可能發生的呢？根據他向「The Hollywood Reporter」所解釋的說法，這個狀況比將問題歸咎給某個特定的人還要細微許多，這也是他願意着手製作《切爾諾貝爾》的原因。

重點並非核爆或政府的邪惡，而是我們每一個人的缺陷

「我完全沒有要打造出一部災難劇集的意思。以現在來說，這並不是《切爾諾貝爾》故事中與人們息息相關或是感動的部分。對我來說，真正的重點並不在於核爆，或是探索政府暴政與其他政府相比之下有多麼邪惡，而是關於我們每一位普通人類本身的缺陷，我們難以接受事實的無力感，以及我們都喜歡擁抱別人所告訴我們的虛構故事。」

比起核災以及極權政府的謊言，製作人認為劇集重點在於人類本身的缺陷——就是我們難以接受事實的無力感。（《切爾諾貝爾》劇照）

這些事物，特別是對已看過《切爾諾貝爾》的觀眾來說更加沉重，也能了解到Craig Mazin的說法到底從何而來。Craig Mazin接着表示在比過去更值得重新探討切爾諾貝爾事件的故事，正如他所提到，目前全球正面臨一場大規模的「真相戰爭」。在Craig Mazin看來，切爾諾貝爾事件的起因，在於那些掌權者及一般大眾都忽略事實，只為滿足自己的個人想法。

體制與人為疏失才是一切元兇

Craig Mazin這位《切爾諾貝爾》劇集的執行製作人，將劇中故事與現代真實世界所發生的事情給出微妙的比喻：「我們可以自由爭論天氣好壞，但氣候並不在乎我們怎麼說，它總是持續做自己的事；在《切爾諾貝爾》中，核子反應爐完全不在乎共產黨到底想要甚麼，它只是持續運作。一切災難的起因，並不是因為一位大反派有着某種邪惡的計畫──那是只會出現在童話中的發展。我們從中學到的一課，就是並沒有甚麼反派。起因甚至根本不是人，而是一連串的人為疏失，以及一個讓我們能夠重新自我審視的體制。」

製作人認為核災是一個讓人重新審視體制的機會。（《切爾諾貝爾》劇照）

影評人們也完全抓到《切爾諾貝爾》這部劇集所要表達的訊息，許多影評不約而同的都提到真實歷史災難，以及關於氣候變遷在全球持續上演的辯論之間有着非常微妙的對比。雖然Craig Mazin並無意打造一部迷你災難劇集，但這部劇集淒涼的風格似乎也讓不少觀眾產生共鳴，並讓本劇成為有史以來評價最高的電視劇集之一。

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